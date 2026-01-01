Implementá Gonic en un clic.
Servidor de streaming de música liviano y autoalojado con compatibilidad total con la API de Subsonic para cualquier cliente Subsonic.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Gonic
Gonic es un servidor Subsonic gratuito y de código abierto escrito en Go. Te ofrece un servicio personal de streaming de música que funciona con decenas de clientes populares compatibles con Subsonic — Symfonium, Amperfy, Dsub, Strawberry y muchos más — para que puedas escuchar tu propia biblioteca desde cualquier dispositivo.
Diseñado para la eficiencia, Gonic maneja bibliotecas de decenas de miles de pistas sin requerir un servidor de base de datos dedicado. Soporta transcodificación de audio al vuelo, gestión de podcasts, scrobbling a Last.fm y ListenBrainz, y acceso multiusuario con preferencias por usuario. Funciona cómodamente en hardware de baja potencia como una Raspberry Pi.
Funciones principales de Gonic
Compatible con la API de Subsonic
Funciona al instante con todos los principales clientes Subsonic y OpenSubsonic, ofreciéndote una amplia variedad de aplicaciones móviles y de escritorio.
Transcodificación sobre la marcha
Convierte audio a cualquier formato compatible en tiempo real, permitiendo a los clientes solicitar la tasa de bits y el códec que se adapte a su conexión.
Soporte para scrobbling
Registra automáticamente las reproducciones en Last.fm y ListenBrainz para que tu historial de escuchas se mantenga preciso en todos los clientes.
Gestión de podcasts
Suscribite a los feeds de podcasts y gestioná las descargas de episodios directamente desde el servidor, manteniendo todo el audio en un solo lugar.
Acceso multiusuario
Creá cuentas separadas con perfiles de transcodificación individuales y controles de acceso para compartir en el hogar o en equipo.
¿Por qué ejecutar Gonic en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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