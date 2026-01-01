Gonic es un servidor Subsonic gratuito y de código abierto escrito en Go. Te ofrece un servicio personal de streaming de música que funciona con decenas de clientes populares compatibles con Subsonic — Symfonium, Amperfy, Dsub, Strawberry y muchos más — para que puedas escuchar tu propia biblioteca desde cualquier dispositivo.

Diseñado para la eficiencia, Gonic maneja bibliotecas de decenas de miles de pistas sin requerir un servidor de base de datos dedicado. Soporta transcodificación de audio al vuelo, gestión de podcasts, scrobbling a Last.fm y ListenBrainz, y acceso multiusuario con preferencias por usuario. Funciona cómodamente en hardware de baja potencia como una Raspberry Pi.