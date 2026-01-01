Implementá Organizr en un clic.
Organizador de servicios HTPC y homelab que carga todas tus pestañas autoalojadas en una única interfaz web unificada.
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Lo que podés crear con Organizr
Organizr es un panel de control de servicios autoalojados que reemplaza docenas de marcadores del navegador con una única interfaz basada en pestañas. En lugar de cambiar entre múltiples pestañas del navegador para administrar Sonarr, Radarr, Plex y otros servicios de homelab, Organizr los carga todos como pestañas iFrame dentro de una sola página web, con cuentas de usuario, controles de acceso y restricciones para invitados ya incorporados.
Con soporte para autenticación de Plex, Emby y LDAP, grupos de usuarios ilimitados e integración con Nginx auth_request, Organizr va más allá de una simple página de enlaces. Funciona como una capa de acceso ligera para todo tu stack autoalojado, permitiéndote otorgar a usuarios o invitados específicos acceso solo a las pestañas que elijas.
Funciones principales de Organizr
Interfaz por pestañas
Cargá cualquier servicio autoalojado como una pestaña iFrame, lo que te brinda una página unificada para gestionar todo tu homelab sin cambiar de pestañas del navegador.
Grupos de usuarios y Control de acceso
Creá grupos de usuarios ilimitados y controlá qué pestañas puede ver cada grupo — incluyendo acceso de invitado de solo lectura para servicios compartidos.
Soporte de autenticación múltiple
Autenticar usuarios con credenciales de Plex, Emby, LDAP o sFTP, además de las cuentas locales de Organizr.
Integración de autenticación con Nginx
Usá Organizr como proveedor de auth_request para Nginx, agregando protección de inicio de sesión estilo SSO a servicios que carecen de autenticación incorporada.
Plantillas Personalizables
El control total de la paleta de colores te permite personalizar Organizr para que combine con tu marca o tu estética oscura/clara preferida.
Soporte de Fail2ban
Native Fail2ban integration protects your Organizr login against brute-force attacks with automatic IP banning.
¿Por qué ejecutar Organizr en Hostinger?
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Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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