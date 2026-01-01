Implementá OpenBudgeteer con instalación en un clic.
Aplicación de presupuesto por categorías de código abierto para tomar el control de tus finanzas personales con un enfoque estructurado y basado en categorías.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con OpenBudgeteer
OpenBudgeteer es una aplicación de finanzas personales autohospedada, basada en el principio de presupuesto por sobres (o por categorías), inspirada en herramientas como YNAB y Buckets. Asignás cada peso de tus ingresos a categorías de gasto específicas antes de que empiece el mes, lo que te da un plan claro e intencional para tu plata, en lugar de reaccionar a los gastos a medida que aparecen.
Desarrollada con .NET y Blazor Server, OpenBudgeteer funciona completamente en tu propia infraestructura para que tus datos financieros nunca lleguen a una nube de terceros. Se conecta a una base de datos PostgreSQL para un almacenamiento duradero y admite autenticación opcional para asegurar el acceso. Destacada en la lista Awesome Self-Hosted, es una opción confiable para usuarios preocupados por la privacidad que buscan una alternativa gratuita y capaz al software de presupuesto comercial.
Funciones principales de OpenBudgeteer
Presupuesto por categorías
Asigná cada dólar de ingresos a categorías de gasto predefinidas al comienzo de cada mes, manteniendo tus finanzas organizadas y bajo control.
Propiedad total de los datos
Tus datos financieros se almacenan exclusivamente en tu propio VPS — sin nube de terceros, sin tarifas de suscripción y sin dependencia de un proveedor.
Autenticación opcional
Protegé tu presupuesto con autenticación de nombre de usuario y contraseña incorporada, manteniendo la información financiera sensible accesible solo para vos.
Persistencia de PostgreSQL
Almacena todas las transacciones y datos de presupuesto en una base de datos PostgreSQL dedicada para una persistencia confiable y a prueba de fallos, y una copia de seguridad sencilla.
Interfaz de Usuario de Blazor Server
La interfaz web moderna y responsiva impulsada por Blazor Server ofrece una experiencia de presupuesto rápida e interactiva directamente en el navegador.
¿Por qué ejecutar OpenBudgeteer en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
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