OpenBudgeteer es una aplicación de finanzas personales autohospedada, basada en el principio de presupuesto por sobres (o por categorías), inspirada en herramientas como YNAB y Buckets. Asignás cada peso de tus ingresos a categorías de gasto específicas antes de que empiece el mes, lo que te da un plan claro e intencional para tu plata, en lugar de reaccionar a los gastos a medida que aparecen.

Desarrollada con .NET y Blazor Server, OpenBudgeteer funciona completamente en tu propia infraestructura para que tus datos financieros nunca lleguen a una nube de terceros. Se conecta a una base de datos PostgreSQL para un almacenamiento duradero y admite autenticación opcional para asegurar el acceso. Destacada en la lista Awesome Self-Hosted, es una opción confiable para usuarios preocupados por la privacidad que buscan una alternativa gratuita y capaz al software de presupuesto comercial.