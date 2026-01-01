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Aplicación de presupuesto por categorías de código abierto para tomar el control de tus finanzas personales con un enfoque estructurado y basado en categorías.

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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

Docker manager
Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con OpenBudgeteer

OpenBudgeteer es una aplicación de finanzas personales autohospedada, basada en el principio de presupuesto por sobres (o por categorías), inspirada en herramientas como YNAB y Buckets. Asignás cada peso de tus ingresos a categorías de gasto específicas antes de que empiece el mes, lo que te da un plan claro e intencional para tu plata, en lugar de reaccionar a los gastos a medida que aparecen.

Desarrollada con .NET y Blazor Server, OpenBudgeteer funciona completamente en tu propia infraestructura para que tus datos financieros nunca lleguen a una nube de terceros. Se conecta a una base de datos PostgreSQL para un almacenamiento duradero y admite autenticación opcional para asegurar el acceso. Destacada en la lista Awesome Self-Hosted, es una opción confiable para usuarios preocupados por la privacidad que buscan una alternativa gratuita y capaz al software de presupuesto comercial.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de OpenBudgeteer

Presupuesto por categorías

Asigná cada dólar de ingresos a categorías de gasto predefinidas al comienzo de cada mes, manteniendo tus finanzas organizadas y bajo control.

Propiedad total de los datos

Tus datos financieros se almacenan exclusivamente en tu propio VPS — sin nube de terceros, sin tarifas de suscripción y sin dependencia de un proveedor.

Autenticación opcional

Protegé tu presupuesto con autenticación de nombre de usuario y contraseña incorporada, manteniendo la información financiera sensible accesible solo para vos.

Persistencia de PostgreSQL

Almacena todas las transacciones y datos de presupuesto en una base de datos PostgreSQL dedicada para una persistencia confiable y a prueba de fallos, y una copia de seguridad sencilla.

Interfaz de Usuario de Blazor Server

La interfaz web moderna y responsiva impulsada por Blazor Server ofrece una experiencia de presupuesto rápida e interactiva directamente en el navegador.

¿Por qué ejecutar OpenBudgeteer en Hostinger?

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Seguridad confiable

Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

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Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

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Ubicación de servidor recomendada:

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Gad Iradufasha
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Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀

Noel
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¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.

Omkar
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Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.

Sylvain
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Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
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El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.

Martin K
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La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.

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