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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

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Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

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Lo que podés crear con OwnTracks Recorder

OwnTracks Recorder es el backend oficial para las aplicaciones de OwnTracks para iOS y Android, ofreciéndote una alternativa completamente autoalojada a los servicios comerciales de ubicación compartida. El Recorder se suscribe a tu broker MQTT privado, ingiere las publicaciones de ubicación de tus teléfonos y almacena cada punto como archivos planos en el disco sin necesidad de una base de datos externa.

Un servidor HTTP incorporado expone una API REST, un flujo WebSocket en vivo y vistas predefinidas para las últimas posiciones, rutas diarias y mapas GeoJSON. Esta plantilla incluye el Recorder con un broker Eclipse Mosquitto que tiene la autenticación por contraseña habilitada de forma predeterminada, para que puedas apuntar tus aplicaciones de OwnTracks a tu VPS y empezar a recopilar el historial de ubicaciones sin enviar nunca tus datos de movimiento a un tercero.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de OwnTracks Recorder

Backend de ubicación privado

Almacena cada posición publicada desde tus aplicaciones de OwnTracks en tu propio servidor sin la intervención de una nube de terceros.

Broker MQTT integrado

Eclipse Mosquitto incluido con autenticación por contraseña está listo para que los teléfonos se conecten desde cualquier lugar de internet.

Mapa en vivo y recorridos

La interfaz de usuario web muestra las últimas posiciones, los recorridos diarios y un mapa en vivo que se actualiza a través de WebSocket a medida que llegan nuevas ubicaciones.

API REST y WebSocket

Consultar ubicaciones almacenadas como JSON, GeoJSON o CSV a través de una API REST documentada, o transmitir actualizaciones vía WebSocket.

Almacenamiento de archivos planos

No se necesita una base de datos SQL para operar — los puntos se escriben como archivos planos que son triviales de respaldar, inspeccionar y archivar.

Lua hooks y ocat

Extender la ingesta con hooks de Lua y el historial de consultas desde la línea de comandos usando la utilidad ocat incluida.

¿Por qué ejecutar OwnTracks Recorder en Hostinger?

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Ubicación de servidor recomendada:

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Gad Iradufasha
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