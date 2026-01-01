Implementá HFS con instalación de un clic.
Servidor de archivos HTTP autoalojado que te permite compartir archivos directamente desde tu disco a través de una interfaz web moderna.
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Lo que podés crear con HFS
HFS (Servidor de Archivos HTTP) es un servidor de archivos liviano y autoalojado que convierte tu VPS en un centro de intercambio de archivos completamente funcional, accesible desde cualquier navegador. Ofrece una interfaz web limpia y responsiva para navegar, descargar y subir archivos sin necesidad de instalar ningún software cliente.
Con cuentas de usuario integradas, control de acceso por carpeta, limitación de ancho de banda y un sistema de archivos virtual, HFS te da control total sobre quién puede acceder a qué archivos. El autoalojamiento en tu propio VPS significa almacenamiento y ancho de banda ilimitados sin tarifas mensuales por usuario.
Funciones principales de HFS
Sistema de archivos virtual
Organizá el contenido compartido en una estructura de carpetas virtual, independiente de la disposición real de tu disco, dándote control total sobre lo que ven los usuarios.
Cuentas de usuario y permisos
Crear cuentas con permisos de lectura, escritura y eliminación por carpeta para que distintos usuarios accedan solo a los archivos que están autorizados a ver.
Subidas y descargas reanudables
Soporta transferencias reanudables para que las operaciones de archivos grandes sobrevivan a las interrupciones de red sin tener que empezar de cero.
Limitación de ancho de banda
Establecé límites de velocidad de subida y bajada por usuario o globalmente para mantener tu servidor responsivo incluso durante transferencias de archivos pesadas.
Sistema de plugins
Extend HFS with community plugins for thumbnails, LDAP authentication, anti-brute-force protection, themes, and more.
¿Por qué ejecutar HFS en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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