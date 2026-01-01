SillyTavern es una interfaz local de código abierto que permite a los usuarios avanzados chatear con personajes de IA a través de prácticamente todos los principales backends de LLM, incluyendo OpenAI, Anthropic Claude, OpenRouter, KoboldAI, Mistral, NovelAI y modelos alojados localmente. A diferencia de las aplicaciones de chat específicas de proveedores, se enfoca en conversaciones impulsadas por personajes, roleplay de formato largo y escritura creativa, con un control profundo sobre los prompts, los parámetros de muestreo y el manejo del contexto.

Alojar SillyTavern en tu propio VPS mantiene cada registro de chat, tarjeta de personaje y libro de lore privados en tu cuenta, te permite cambiar de proveedor libremente y elimina los límites de conversación y los filtros de contenido impuestos por las alternativas alojadas. Las claves API para modelos externos permanecen en tu servidor en lugar de ser pegadas en una interfaz de usuario de terceros.