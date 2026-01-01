Implementá SillyTavern en 1 clic.
Frontend de LLM para usuarios avanzados que unifica docenas de backends de IA de texto, imagen y voz en una única interfaz de chat.
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Lo que podés crear con SillyTavern
SillyTavern es una interfaz local de código abierto que permite a los usuarios avanzados chatear con personajes de IA a través de prácticamente todos los principales backends de LLM, incluyendo OpenAI, Anthropic Claude, OpenRouter, KoboldAI, Mistral, NovelAI y modelos alojados localmente. A diferencia de las aplicaciones de chat específicas de proveedores, se enfoca en conversaciones impulsadas por personajes, roleplay de formato largo y escritura creativa, con un control profundo sobre los prompts, los parámetros de muestreo y el manejo del contexto.
Alojar SillyTavern en tu propio VPS mantiene cada registro de chat, tarjeta de personaje y libro de lore privados en tu cuenta, te permite cambiar de proveedor libremente y elimina los límites de conversación y los filtros de contenido impuestos por las alternativas alojadas. Las claves API para modelos externos permanecen en tu servidor en lugar de ser pegadas en una interfaz de usuario de terceros.
Funciones principales de SillyTavern
Soporte multi-backend
Conectá OpenAI, Claude, OpenRouter, KoboldAI, Mistral, NovelAI y servidores de modelos locales a través de una única interfaz sin tener que manejar clientes separados por cada proveedor.
Tarjetas de personaje
Importá, editá y compartí tarjetas de personaje incrustadas en PNG con personas, diálogos de ejemplo y rasgos de personalidad que impulsan respuestas consistentes del personaje.
Chats grupales
Gestioná conversaciones con múltiples personajes de IA en un solo hilo, con orden de turno configurable y configuraciones de generación por personaje para narrativas ramificadas.
Información del mundo y libros de trasfondo
Inyectar la historia de fondo, los detalles de ubicación y los hechos recurrentes en el prompt solo cuando aparezcan palabras clave relevantes, manteniendo las ventanas de contexto eficientes en historias largas.
Ecosistema de extensiones
Integrá la generación de imágenes a través de Stable Diffusion o ComfyUI, voces de texto a voz, resumen, almacenamiento vectorial y docenas de extensiones de la comunidad.
Control total del prompt
Editá los prompts del sistema, las plantillas de instrucción, los parámetros del muestreador y el formato del contexto directamente, dándoles a los usuarios avanzados el mismo control que obtendrían de una API sin procesar.
¿Por qué ejecutar SillyTavern en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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