Implementá Glance en 1 clic.
Panel de control liviano y autoalojado que consolida feeds RSS, el clima, estadísticas del servidor y más en una sola vista.
Elegí un plan VPS para Glance
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Glance
Glance es un panel de control autoalojado basado en Go que centraliza tus flujos de información importantes en una única página personalizable. Soporta una amplia colección de widgets — feeds RSS, pronósticos del tiempo, Hacker News, Reddit, canales de YouTube, estadísticas del servidor, estado de contenedores Docker y más — todo actualizándose en tiempo real con un consumo mínimo de recursos.
Alojar Glance en tu VPS mantiene tus flujos de datos personales privados y permite la integración con APIs y servicios internos no accesibles para alternativas alojadas en la nube. Se crea una configuración predeterminada automáticamente al primer inicio para que puedas acceder a un panel de control funcional inmediatamente después del despliegue.
Funciones principales de Glance
Agregación unificada de feeds
Obtené feeds RSS, publicaciones de Reddit, Hacker News y actualizaciones de redes sociales en una única vista de panel desplazable.
Monitoreo de servidores y contenedores
Monitoreá el estado de los contenedores Docker y las métricas del servidor junto con tus feeds de contenido sin cambiar de herramientas.
Amplia biblioteca de widgets
Calendario, clima, datos de mercado, canales de YouTube y transmisiones de Twitch están disponibles como widgets configurables.
Binario de Go liviano
Desarrollado en Go para un uso mínimo de memoria y CPU, Glance funciona cómodamente junto a otros servicios en un VPS compartido.
Integraciones de API personalizadas
Conectá APIs internas y fuentes de datos propietarias para mostrar métricas privadas a las que los paneles alojados no pueden acceder.
¿Por qué ejecutar Glance en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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