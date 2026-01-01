Glance es un panel de control autoalojado basado en Go que centraliza tus flujos de información importantes en una única página personalizable. Soporta una amplia colección de widgets — feeds RSS, pronósticos del tiempo, Hacker News, Reddit, canales de YouTube, estadísticas del servidor, estado de contenedores Docker y más — todo actualizándose en tiempo real con un consumo mínimo de recursos.

Alojar Glance en tu VPS mantiene tus flujos de datos personales privados y permite la integración con APIs y servicios internos no accesibles para alternativas alojadas en la nube. Se crea una configuración predeterminada automáticamente al primer inicio para que puedas acceder a un panel de control funcional inmediatamente después del despliegue.