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Lo que podés crear con CVAT

CVAT (Herramienta de Anotación de Visión por Computadora) es una plataforma de anotación basada en navegador diseñada específicamente para etiquetar imágenes, videos y nubes de puntos 3D utilizados para entrenar modelos de visión por computadora. A diferencia de las aplicaciones de etiquetado de propósito general, cada característica está optimizada para el flujo de trabajo de los ingenieros de ML: interpolación de fotogramas clave para video, segmentación semiautomática, pre-etiquetado asistido por modelos y pipelines de revisión/control de calidad para equipos de anotadores distribuidos.

Alojar CVAT en tu propio VPS mantiene los conjuntos de datos de entrenamiento, las imágenes sin procesar y los metadatos del proyecto dentro de tu infraestructura, en lugar de subir datos sensibles a un SaaS de terceros. Desarrollado originalmente por Intel y ahora mantenido por CVAT.ai, impulsa pipelines de etiquetado en miles de equipos de visión por computadora en todo el mundo.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de CVAT

Etiquetado de imágenes y videos

Cajas delimitadoras, polígonos, polilíneas, puntos clave, cuboides y máscaras semánticas tanto en imágenes fijas como en secuencias de video con interpolación de fotogramas clave.

Anotación asistida por IA

La segmentación interactiva, el pre-etiquetado asistido por modelos y el soporte de seguimiento reducen el recuento de clics manuales al ejecutar modelos de detección y estilo SAM en línea.

Flujos de trabajo en equipo

Jerarquía de proyectos, tareas y trabajos con roles de anotador, revisor y gerente, más informes de control de calidad para equipos de etiquetado distribuidos.

Formatos abiertos de conjuntos de datos

Importar y exportar COCO, Pascal VOC, YOLO, Cityscapes, ImageNet, KITTI, Open Images, y una docena de otros formatos de conjuntos de datos directamente.

Calidad y consenso

Los informes de calidad integrados, la comparación con la verdad de referencia y las tareas de consenso detectan la deriva de la anotación antes de que las etiquetas erróneas lleguen al entrenamiento del modelo.

REST API y SDK

La API REST completa y el SDK oficial de Python, más la CLI, te permiten integrar CVAT en los pipelines de MLOps existentes y automatizar las operaciones de conjuntos de datos.

¿Por qué ejecutar CVAT en Hostinger?

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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