CVAT (Herramienta de Anotación de Visión por Computadora) es una plataforma de anotación basada en navegador diseñada específicamente para etiquetar imágenes, videos y nubes de puntos 3D utilizados para entrenar modelos de visión por computadora. A diferencia de las aplicaciones de etiquetado de propósito general, cada característica está optimizada para el flujo de trabajo de los ingenieros de ML: interpolación de fotogramas clave para video, segmentación semiautomática, pre-etiquetado asistido por modelos y pipelines de revisión/control de calidad para equipos de anotadores distribuidos.

Alojar CVAT en tu propio VPS mantiene los conjuntos de datos de entrenamiento, las imágenes sin procesar y los metadatos del proyecto dentro de tu infraestructura, en lugar de subir datos sensibles a un SaaS de terceros. Desarrollado originalmente por Intel y ahora mantenido por CVAT.ai, impulsa pipelines de etiquetado en miles de equipos de visión por computadora en todo el mundo.