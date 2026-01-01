Implementá Svix con instalación en un clic.
Servicio de entrega de webhooks de código abierto con reintentos automáticos, firma de mensajes y un portal de punto final para clientes integrable.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Svix
Svix es una plataforma de entrega de webhooks de código abierto, lista para empresas, que maneja todo lo relacionado con el envío de webhooks confiables a escala. Gestiona reintentos automáticos con retroceso exponencial, monitoreo de la salud de los endpoints, firma y verificación de mensajes, y un registro de auditoría completo de cada intento de entrega — para que no tengas que construir nada de esta infraestructura vos mismo.
Un componente de portal incrustable permite a los clientes de tu aplicación autogestionar sus endpoints de webhook y suscripciones a eventos. Construido en Rust para un alto rendimiento, Svix funciona con PostgreSQL y Redis, y expone una API REST con SDKs oficiales para todos los lenguajes principales. El autoalojamiento en tu VPS mantiene todos los datos de webhook bajo tu control.
Funciones principales de Svix
Reintentos automáticos
Las entregas fallidas de webhooks se reintentan automáticamente con retroceso exponencial, asegurando que los mensajes lleguen a su destino incluso durante interrupciones transitorias.
Firma de Mensajes
Todos los webhooks salientes están firmados con HMAC-SHA256 o Ed25519, lo que permite a los receptores verificar criptográficamente la autenticidad de cada mensaje.
Portal Incrustable
Ofrecé un portal de gestión de webhooks preconfigurado que tus clientes pueden usar para registrar endpoints y suscribirse a eventos — no se requiere interfaz de usuario personalizada.
Registro de auditoría de entrega
Cada intento de entrega se registra con todos los detalles de la solicitud y la respuesta, lo que facilita la depuración de fallas y la repetición de eventos perdidos.
SDKs multilenguaje
Los SDKs de cliente oficiales para Python, TypeScript, Go, Java, Ruby y C# te permiten integrar Svix en cualquier backend en minutos.
¿Por qué ejecutar Svix en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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