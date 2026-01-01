Implementá ClassroomIO con instalación en un clic.
Sistema de gestión de aprendizaje open-source para cumplimiento, educación de clientes y programas de capacitación de socios.
Elegí un plan VPS para ClassroomIO
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con ClassroomIO
ClassroomIO es un sistema de gestión de aprendizaje completamente de código abierto diseñado para empresas que necesitan ejecutar capacitaciones de cumplimiento, academias de educación para clientes y programas de certificación para socios desde una única plataforma. Incluye cursos ilimitados, lecciones, ejercicios, espacios de trabajo multi-organización, certificados con marca y un creador de cursos con IA que redacta esquemas y contenido de lecciones para vos.
Alojar ClassroomIO en tu propio VPS mantiene los registros de los alumnos, las identificaciones de los certificados y los datos de auditoría de capacitación bajo tu control — sin tarifas por asiento, sin dependencia de proveedor y sin terceros entre tu organización y sus datos de capacitación. La pila se entrega con Postgres, Redis y almacenamiento de objetos compatible con S3, por lo que todo el LMS funciona sin servicios externos.
Funciones principales de ClassroomIO
Capacitación en Cumplimiento
Seguí los plazos, las renovaciones, los períodos de gracia y las exenciones con certificados de marca e identificaciones personalizadas para programas de capacitación regulados.
Creador de cursos con IA
Generá esquemas de cursos, contenido de lecciones y tareas usando Gemini, GPT-4o o Claude — y después refiná el resultado en el editor.
Tutor de Clases de IA
El asistente de IA en la lección responde las preguntas de los alumnos en la página, basándose en el material del curso circundante.
Programas y Cohortes
Agrupá cursos en programas con objetivos, programación de cohortes, gestión de equipos y seguimiento compartido del progreso.
Espacios de trabajo multiorganizacionales
Gestioná organizaciones separadas con su propia marca, dominios personalizados y profesores desde una única instancia de ClassroomIO.
REST API y Webhooks
Inscribí usuarios, activá automatizaciones y recibí eventos como certificate.issued o enrollment.completed para integrar ClassroomIO en tu stack.
¿Por qué ejecutar ClassroomIO en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
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