ClassroomIO es un sistema de gestión de aprendizaje completamente de código abierto diseñado para empresas que necesitan ejecutar capacitaciones de cumplimiento, academias de educación para clientes y programas de certificación para socios desde una única plataforma. Incluye cursos ilimitados, lecciones, ejercicios, espacios de trabajo multi-organización, certificados con marca y un creador de cursos con IA que redacta esquemas y contenido de lecciones para vos.

Alojar ClassroomIO en tu propio VPS mantiene los registros de los alumnos, las identificaciones de los certificados y los datos de auditoría de capacitación bajo tu control — sin tarifas por asiento, sin dependencia de proveedor y sin terceros entre tu organización y sus datos de capacitación. La pila se entrega con Postgres, Redis y almacenamiento de objetos compatible con S3, por lo que todo el LMS funciona sin servicios externos.