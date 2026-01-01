Implementá Jotty en 1 clic.
Gestor de notas y tareas liviano y basado en archivos, con tableros Kanban y compatible con Markdown — no requiere base de datos.
Elegí un plan VPS para Jotty
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Jotty
Jotty es una herramienta de productividad minimalista y autoalojada que guarda todo en archivos Markdown y JSON, sin necesidad de mantener una base de datos. Combina un editor WYSIWYG de TipTap para notas enriquecidas y checklists con tableros Kanban y seguimiento básico del tiempo, cubriendo la gestión de tareas diarias sin complejidad innecesaria.
Ejecutar Jotty en tu propio VPS significa que tus notas y listas de tareas se mantienen privadas, accesibles desde cualquier dispositivo y libres de tarifas de suscripción. El soporte multiusuario con un panel de administración permite que familias o equipos pequeños compartan una misma instancia con colecciones de notas separadas y la opción de compartir de forma colaborativa mediante links.
Funciones principales de Jotty
Almacenamiento basado en archivos
Notas y tareas se guardan como archivos Markdown y JSON — fáciles de respaldar, controlar versiones o migrar sin herramientas de exportación propietarias.
Editor de texto enriquecido
El editor WYSIWYG potenciado por TipTap soporta Markdown, bloques de código con resaltado de sintaxis y listas de verificación de arrastrar y soltar para una toma de notas productiva.
Tableros Kanban
Visualizá los flujos de trabajo de las tareas con tableros de proyectos estilo Kanban y seguimiento de tiempo integrado, sin implementar una plataforma de gestión de proyectos pesada.
Acceso multiusuario
El panel de administración soporta múltiples cuentas de usuario con colecciones de notas separadas y enlaces compartibles para una colaboración selectiva.
¿Por qué ejecutar Jotty en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.