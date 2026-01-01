Implementá Corteza con instalación en un clic.
Plataforma de código abierto y low-code para crear aplicaciones empresariales a medida, sistemas CRM y flujos de trabajo automatizados.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Corteza
Corteza es una plataforma low-code de código abierto que permite a los equipos crear aplicaciones de negocio personalizadas, pipelines de CRM y automatizaciones de procesos sin necesidad de conocimientos profundos de programación. Su creador de aplicaciones de arrastrar y soltar, la gestión flexible de registros y el motor de flujo de trabajo integrado permiten a las organizaciones modelar cualquier proceso de negocio —desde el seguimiento de leads hasta flujos de trabajo de cumplimiento— y desplegarlo sin escribir un solo servicio de backend desde cero.
Alojar Corteza en tu propio VPS pone tus datos de negocio completamente bajo tu control. La plataforma es compatible con LDAP, SAML y OAuth2 para autenticación empresarial, control de acceso basado en roles de grano fino y una superficie de API REST/gRPC que se integra con las herramientas existentes. PostgreSQL proporciona almacenamiento fiable y escalable para todos los registros y logs de automatización.
Funciones principales de Corteza
Constructor Visual de Apps
Diseñe modelos de datos, formularios y vistas de registros a través de una interfaz de arrastrar y soltar basada en navegador sin escribir código de backend.
CRM integrado
Corteza incluye un módulo CRM listo para usar para gestionar contactos, clientes potenciales, cuentas y embudos de ventas de forma predeterminada.
Automatización de flujos de trabajo
Creá flujos de trabajo automatizados de varios pasos activados por cambios en registros, programaciones o webhooks externos para eliminar tareas manuales.
Autenticación Empresarial
Se integra con proveedores de LDAP, SAML y OAuth2 para que los equipos puedan iniciar sesión con los sistemas de identidad corporativa existentes.
Control de Acceso Granular
Definí permisos por recurso y por operación para cada rol, para que los datos sensibles y las acciones de administración permanezcan correctamente restringidos.
Pasarela de Integración
Exponga endpoints de API personalizados y conéctese a servicios externos a través del Gateway de Integración incorporado sin middleware de terceros.
¿Por qué ejecutar Corteza en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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