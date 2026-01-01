Corteza es una plataforma low-code de código abierto que permite a los equipos crear aplicaciones de negocio personalizadas, pipelines de CRM y automatizaciones de procesos sin necesidad de conocimientos profundos de programación. Su creador de aplicaciones de arrastrar y soltar, la gestión flexible de registros y el motor de flujo de trabajo integrado permiten a las organizaciones modelar cualquier proceso de negocio —desde el seguimiento de leads hasta flujos de trabajo de cumplimiento— y desplegarlo sin escribir un solo servicio de backend desde cero.

Alojar Corteza en tu propio VPS pone tus datos de negocio completamente bajo tu control. La plataforma es compatible con LDAP, SAML y OAuth2 para autenticación empresarial, control de acceso basado en roles de grano fino y una superficie de API REST/gRPC que se integra con las herramientas existentes. PostgreSQL proporciona almacenamiento fiable y escalable para todos los registros y logs de automatización.