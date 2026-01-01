Implementá changedetection.io con instalación de 1 clic.
Herramienta de monitoreo de cambios en sitios web autohospedada que te alerta cuando el contenido, los precios o los elementos de la página se actualizan.
Elegí un plan VPS para changedetection.io
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con changedetection.io
changedetection.io es una plataforma de monitoreo de sitios web autoalojada que detecta y te notifica cambios en cualquier página web — desde actualizaciones de contenido y fluctuaciones de precios hasta reposiciones de inventario y enmiendas regulatorias. Va más allá de las simples verificaciones de tiempo de actividad al permitirte apuntar a elementos específicos de la página con selectores CSS, XPath, JSONPath o selección visual, y utiliza un navegador Playwright Chrome integrado para monitorear páginas renderizadas con JavaScript y sitios que requieren inicio de sesión.
El autoalojamiento mantiene tus objetivos de monitoreo, inteligencia competitiva y datos de notificación completamente privados, sin tarifas por página o por verificación, independientemente de cuántos sitios o con qué frecuencia los monitorees.
Funciones principales de changedetection.io
Soporte de JavaScript para páginas
El navegador Playwright integrado renderiza aplicaciones dinámicas de una sola página y maneja flujos de inicio de sesión a los que las herramientas básicas de monitoreo HTTP no pueden acceder.
Orientación precisa de elementos
Los selectores CSS, XPath, JSONPath y la selección visual te permiten monitorear exactamente el contenido que importa en lugar de la página completa.
Alertas de precio y reposición
Establecé umbrales de precios y activadores de palabras clave para que solo te notifiquen cuando un producto baje de tu precio objetivo o vuelva a estar en stock.
Más de 70 Canales de Notificación
Enviá alertas a Discord, Slack, Telegram, correo electrónico, webhooks y docenas de servicios más a través de la biblioteca Apprise sin configuración adicional.
Historial de cambios con vista de diferencias
Cada cambio detectado se almacena y se resalta visualmente, para que puedas revisar exactamente qué cambió y cuándo sin tener que volver a la página original.
¿Por qué ejecutar changedetection.io en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.