QloApps es una plataforma de comercio hotelero gratuita y de código abierto que combina un Sistema de Gestión de Propiedades, un motor de reservas directas y un sitio web de hotel para clientes en una única instalación. Los hoteleros pueden gestionar el inventario de habitaciones, tarifas, impuestos y reservas desde un único panel, mientras aceptan reservas directamente en su propio sitio sin pagar comisiones a portales de terceros.

Alojar QloApps en tu propio VPS mantiene los datos de los huéspedes, los registros de pagos y el historial de reservas bajo tu control total, elimina las tarifas por reserva comunes en los servicios de reservas alojados y te permite adaptar el flujo de reservas, el tema y el back-office para que coincidan con el funcionamiento real de tu propiedad.