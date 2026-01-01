Implementá QloApps con instalación en un clic.
Sistema de gestión y reservas de hoteles de código abierto con un sistema de gestión de propiedades, motor de reservas y un sitio web para hoteles.
Elegí un plan VPS para QloApps
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con QloApps
QloApps es una plataforma de comercio hotelero gratuita y de código abierto que combina un Sistema de Gestión de Propiedades, un motor de reservas directas y un sitio web de hotel para clientes en una única instalación. Los hoteleros pueden gestionar el inventario de habitaciones, tarifas, impuestos y reservas desde un único panel, mientras aceptan reservas directamente en su propio sitio sin pagar comisiones a portales de terceros.
Alojar QloApps en tu propio VPS mantiene los datos de los huéspedes, los registros de pagos y el historial de reservas bajo tu control total, elimina las tarifas por reserva comunes en los servicios de reservas alojados y te permite adaptar el flujo de reservas, el tema y el back-office para que coincidan con el funcionamiento real de tu propiedad.
Funciones principales de QloApps
Motor de reservas directas
Aceptá reservas directamente en el sitio web de tu hotel con disponibilidad en tiempo real, planes de tarifas y confirmaciones instantáneas — sin comisiones a portales de terceros.
Administración de propiedades
Gestioná habitaciones, tipos de habitación, planes de tarifas, precios de temporada, impuestos e inventario desde un único back office diseñado en torno a flujos de trabajo hoteleros reales.
Soporte multi-hotel
Gestioná varias propiedades desde una única instalación con habitaciones por hotel, tarifas, permisos de personal y reportes consolidados en todo el grupo.
Sitio web de hotel integrado
Lanzá un sitio web de hotel para clientes con listados de habitaciones, galería, reseñas y páginas de contacto listo para usar — sin un CMS separado para mantener.
Módulos y complementos
Extendé los flujos de reserva con pasarelas de pago, gestores de canales y módulos de marketing del marketplace de QloApps sin modificar el código central.
Multilenguaje y moneda
Atendé a huéspedes internacionales con soporte nativo multi-idioma y multi-moneda, configurable por mercado desde el panel de administración.
¿Por qué ejecutar QloApps en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
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Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
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