Implementá Transmute con instalación en un clic.
Conversor de archivos que prioriza la privacidad y que transforma documentos, imágenes, audio y video sin subirlos a servidores de terceros.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Transmute
Transmute es un conversor de archivos con foco en la privacidad que transforma documentos, imágenes, audio y video entre formatos a través de una interfaz web limpia. Los archivos son procesados por tu propia instancia autoalojada en lugar de un servicio en la nube anónimo, por lo que el material sensible nunca abandona la infraestructura que controlás y no hay límites de carga, marcas de agua ni tarifas por conversión.
Alojar Transmute en un VPS les da a los equipos una herramienta de conversión privada y siempre disponible, accesible desde cualquier navegador. Es una alternativa práctica a los conversores online con publicidad que recolectan datos, lo que lo hace ideal para organizaciones con requisitos estrictos de manejo de datos o para cualquiera que simplemente quiera convertir formatos sin entregar archivos a un tercero.
Funciones principales de Transmute
Conversión con prioridad en la privacidad
Los archivos se procesan completamente en tu propia instancia autoalojada, por lo que los documentos y medios sensibles nunca llegan a un servidor de terceros.
Soporte multiformato
Convertir documentos, imágenes, audio y formatos de video desde una única interfaz sin instalar software de escritorio.
Sin límites de carga
El autoalojamiento elimina los límites de tamaño de archivo y las marcas de agua impuestos por los servicios de conversión online gratuitos.
Interfaz basada en navegador
Arrastrá, soltá y convertí desde cualquier navegador con una interfaz sencilla que no requiere cuenta para empezar.
Propiedad total de los datos
Ejecutá el servicio en tu propio VPS para mantener un control total sobre dónde se almacenan los archivos y por cuánto tiempo se conservan.
¿Por qué ejecutar Transmute en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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