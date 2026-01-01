Transmute es un conversor de archivos con foco en la privacidad que transforma documentos, imágenes, audio y video entre formatos a través de una interfaz web limpia. Los archivos son procesados por tu propia instancia autoalojada en lugar de un servicio en la nube anónimo, por lo que el material sensible nunca abandona la infraestructura que controlás y no hay límites de carga, marcas de agua ni tarifas por conversión.

Alojar Transmute en un VPS les da a los equipos una herramienta de conversión privada y siempre disponible, accesible desde cualquier navegador. Es una alternativa práctica a los conversores online con publicidad que recolectan datos, lo que lo hace ideal para organizaciones con requisitos estrictos de manejo de datos o para cualquiera que simplemente quiera convertir formatos sin entregar archivos a un tercero.