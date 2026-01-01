Implementá Radarr con instalación en un clic.
Administrador automatizado de colecciones de películas que monitorea los lanzamientos, descarga a través de tu cliente preferido y mantiene tu biblioteca organizada.
Elegí un plan VPS para Radarr
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Radarr
Radarr es un gestor automatizado integral de colecciones de películas para usuarios de Usenet y BitTorrent. Supervisa feeds RSS para detectar nuevos lanzamientos que coincidan con tus perfiles de calidad, activa descargas a través de clientes como qBittorrent o SABnzbd, y renombra y organiza tu biblioteca automáticamente. El soporte de formatos personalizados te permite apuntar a codificaciones específicas — 4K HDR, Dolby Vision, REMUX — y Radarr actualizará los archivos existentes cuando aparezcan versiones mejores.
Ejecutar Radarr en un VPS lo mantiene activo las 24 horas con un ancho de banda constante, asegurando que nunca te pierdas una ventana de lanzamiento. Se integra directamente con Plex, Jellyfin y Emby para actualizar la biblioteca de tu servidor multimedia en el momento en que llega un nuevo archivo, y se combina naturalmente con Sonarr, Lidarr y Prowlarr para un ecosistema multimedia automatizado completo.
Funciones principales de Radarr
Monitoreo Automatizado
El monitoreo de feeds RSS detecta nuevos estrenos de películas en el momento en que aparecen y pone en cola las descargas automáticamente según tus preferencias de calidad.
Perfiles de Calidad
Definí resoluciones, códecs y tamaños de archivo aceptables por película para que solo se descarguen y conserven las versiones que realmente querés.
Actualizaciones automáticas
Radarr busca lanzamientos de mejor calidad después de la descarga inicial y reemplaza los archivos de forma transparente, manteniendo tu biblioteca con la máxima calidad a lo largo del tiempo.
Integración de Servidor de Medios
Las notificaciones automáticas de actualización de biblioteca para Plex, Jellyfin y Emby significan que las películas recién descargadas aparecen en tu aplicación de streaming en segundos.
Listar Importaciones
Importá listas de seguimiento de IMDb, Trakt y TMDb para agregar películas a tu cola de seguimiento automáticamente a medida que marcás títulos para ver.
¿Por qué ejecutar Radarr en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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