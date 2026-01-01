Flowise es una plataforma de código abierto de bajo código que hace que la creación de aplicaciones de IA sofisticadas sea accesible para desarrolladores y equipos sin necesidad de programar en profundidad. Su interfaz visual de arrastrar y soltar te permite conectar modelos de lenguaje, bases de datos vectoriales, sistemas de memoria y herramientas externas en flujos de trabajo cohesivos. Flowise es compatible con OpenAI, Anthropic, Google y modelos de código abierto, lo que la hace flexible para diversos casos de uso de IA, desde chatbots hasta aplicaciones RAG y agentes autónomos.

Alojar Flowise por tu cuenta en tu VPS te da la propiedad total de tus flujos de trabajo de IA, datos de conversación y bases de conocimiento integradas. Podés conectarte a bases de datos y APIs internas a las que las plataformas en la nube no pueden acceder, y configurar recursos específicamente para tus cargas de trabajo de LLM sin costos por llamada a la API ni preocupaciones por la privacidad de los datos.