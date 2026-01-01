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Plataforma de código abierto de bajo código para crear flujos de orquestación de LLM y agentes de IA con una interfaz visual de arrastrar y soltar.

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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

Docker manager
Acceso rápido a logs del contenedor
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Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
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Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con Flowise

Flowise es una plataforma de código abierto de bajo código que hace que la creación de aplicaciones de IA sofisticadas sea accesible para desarrolladores y equipos sin necesidad de programar en profundidad. Su interfaz visual de arrastrar y soltar te permite conectar modelos de lenguaje, bases de datos vectoriales, sistemas de memoria y herramientas externas en flujos de trabajo cohesivos. Flowise es compatible con OpenAI, Anthropic, Google y modelos de código abierto, lo que la hace flexible para diversos casos de uso de IA, desde chatbots hasta aplicaciones RAG y agentes autónomos.

Alojar Flowise por tu cuenta en tu VPS te da la propiedad total de tus flujos de trabajo de IA, datos de conversación y bases de conocimiento integradas. Podés conectarte a bases de datos y APIs internas a las que las plataformas en la nube no pueden acceder, y configurar recursos específicamente para tus cargas de trabajo de LLM sin costos por llamada a la API ni preocupaciones por la privacidad de los datos.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Flowise

Constructor de Flujos Visuales

Interfaz de arrastrar y soltar para armar pipelines de IA complejos a partir de nodos predefinidos sin escribir código de orquestación.

Soporte RAG

Capacidades de Generación Aumentada por Recuperación integradas con integración de base de datos vectorial para construir aplicaciones de IA basadas en el conocimiento.

Soporte multi-LLM

Conectate a OpenAI, Anthropic, Google, Cohere y modelos de código abierto locales desde una única interfaz unificada.

Frameworks de Agente

Creá agentes de IA autónomos que usan herramientas, razonan a través de tareas de varios pasos y mantienen la memoria conversacional entre sesiones.

Integración de API

Exponé cualquier flujo como un endpoint de API para integrar capacidades de IA directamente en tus aplicaciones y flujos de trabajo existentes.

¿Por qué ejecutar Flowise en Hostinger?

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Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

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Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

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Gad Iradufasha
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Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.

Maxim Shishkin
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Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀

Noel
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¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.

Omkar
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Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.

Sylvain
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Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.

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El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.

Martin K
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La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.

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