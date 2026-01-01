Implementá Flowise con instalación de un clic.
Plataforma de código abierto de bajo código para crear flujos de orquestación de LLM y agentes de IA con una interfaz visual de arrastrar y soltar.
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Lo que podés crear con Flowise
Flowise es una plataforma de código abierto de bajo código que hace que la creación de aplicaciones de IA sofisticadas sea accesible para desarrolladores y equipos sin necesidad de programar en profundidad. Su interfaz visual de arrastrar y soltar te permite conectar modelos de lenguaje, bases de datos vectoriales, sistemas de memoria y herramientas externas en flujos de trabajo cohesivos. Flowise es compatible con OpenAI, Anthropic, Google y modelos de código abierto, lo que la hace flexible para diversos casos de uso de IA, desde chatbots hasta aplicaciones RAG y agentes autónomos.
Alojar Flowise por tu cuenta en tu VPS te da la propiedad total de tus flujos de trabajo de IA, datos de conversación y bases de conocimiento integradas. Podés conectarte a bases de datos y APIs internas a las que las plataformas en la nube no pueden acceder, y configurar recursos específicamente para tus cargas de trabajo de LLM sin costos por llamada a la API ni preocupaciones por la privacidad de los datos.
Funciones principales de Flowise
Constructor de Flujos Visuales
Interfaz de arrastrar y soltar para armar pipelines de IA complejos a partir de nodos predefinidos sin escribir código de orquestación.
Soporte RAG
Capacidades de Generación Aumentada por Recuperación integradas con integración de base de datos vectorial para construir aplicaciones de IA basadas en el conocimiento.
Soporte multi-LLM
Conectate a OpenAI, Anthropic, Google, Cohere y modelos de código abierto locales desde una única interfaz unificada.
Frameworks de Agente
Creá agentes de IA autónomos que usan herramientas, razonan a través de tareas de varios pasos y mantienen la memoria conversacional entre sesiones.
Integración de API
Exponé cualquier flujo como un endpoint de API para integrar capacidades de IA directamente en tus aplicaciones y flujos de trabajo existentes.
¿Por qué ejecutar Flowise en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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