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Plataforma de comentarios de código abierto de Vox Media que reinventa la discusión y moderación en el sitio para las redacciones.

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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

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Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
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Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con Coral Talk

Coral es la plataforma de comentarios de código abierto creada por Vox Media para impulsar discusiones más saludables en el sitio para organizaciones de noticias, editores y creadores de contenido. Reemplaza los widgets de comentarios de terceros con un sistema autoalojado diseñado en torno a las realidades de gestionar una comunidad: cargas de trabajo de moderación pesadas, actores hostiles y la necesidad de mantener los datos de la audiencia dentro de su propia infraestructura.

Con la confianza de más de 500 salas de redacción en 28 países, incluidos The Washington Post y The Financial Times, Coral combina una experiencia de lectura rápida y accesible con un conjunto de herramientas de moderación diseñado específicamente para equipos editoriales. El autoalojamiento en su propio VPS mantiene las identidades de los lectores, el historial de comentarios y las señales de interacción bajo su control total en lugar de un SaaS de terceros.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Coral Talk

Kit de moderación

Filtrá y aprobá comentarios a escala con colas de reacciones, listas de palabras prohibidas, marcación de palabras sospechosas y configuraciones de moderación por historia diseñadas para equipos editoriales.

Preguntas y respuestas y chat en vivo

Cambie una historia a modo de preguntas y respuestas o chat en vivo para organizar sesiones con expertos invitados, debates sobre noticias de último momento o entrevistas estructuradas con lectores.

Compromiso del autor

Los comentarios destacados, las insignias de reportero y las respuestas del personal en línea permiten a los periodistas resaltar las mejores contribuciones y responder a los lectores directamente dentro del hilo.

Inicio de sesión único

Integrá Coral a tu capa de identidad existente con SSO basado en JWT, proveedores de OAuth o cuentas locales para que los lectores reutilicen su inicio de sesión en el sitio.

Privacidad y propiedad de los datos

Los comentarios, perfiles e historial de moderación permanecen en tu VPS en MongoDB, con herramientas de exportación y eliminación integradas y compatibles con el RGPD.

Integrable en cualquier CMS

Un script de inserción liviano integra Coral en WordPress, Ghost, Drupal o pilas personalizadas sin atar tu sitio a un único CMS.

¿Por qué ejecutar Coral Talk en Hostinger?

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Gad Iradufasha
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Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.

Maxim Shishkin
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Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀

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Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.

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