Coral es la plataforma de comentarios de código abierto creada por Vox Media para impulsar discusiones más saludables en el sitio para organizaciones de noticias, editores y creadores de contenido. Reemplaza los widgets de comentarios de terceros con un sistema autoalojado diseñado en torno a las realidades de gestionar una comunidad: cargas de trabajo de moderación pesadas, actores hostiles y la necesidad de mantener los datos de la audiencia dentro de su propia infraestructura.

Con la confianza de más de 500 salas de redacción en 28 países, incluidos The Washington Post y The Financial Times, Coral combina una experiencia de lectura rápida y accesible con un conjunto de herramientas de moderación diseñado específicamente para equipos editoriales. El autoalojamiento en su propio VPS mantiene las identidades de los lectores, el historial de comentarios y las señales de interacción bajo su control total en lugar de un SaaS de terceros.