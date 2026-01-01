Implementá Coral Talk con instalación de un clic.
Plataforma de comentarios de código abierto de Vox Media que reinventa la discusión y moderación en el sitio para las redacciones.
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Lo que podés crear con Coral Talk
Coral es la plataforma de comentarios de código abierto creada por Vox Media para impulsar discusiones más saludables en el sitio para organizaciones de noticias, editores y creadores de contenido. Reemplaza los widgets de comentarios de terceros con un sistema autoalojado diseñado en torno a las realidades de gestionar una comunidad: cargas de trabajo de moderación pesadas, actores hostiles y la necesidad de mantener los datos de la audiencia dentro de su propia infraestructura.
Con la confianza de más de 500 salas de redacción en 28 países, incluidos The Washington Post y The Financial Times, Coral combina una experiencia de lectura rápida y accesible con un conjunto de herramientas de moderación diseñado específicamente para equipos editoriales. El autoalojamiento en su propio VPS mantiene las identidades de los lectores, el historial de comentarios y las señales de interacción bajo su control total en lugar de un SaaS de terceros.
Funciones principales de Coral Talk
Kit de moderación
Filtrá y aprobá comentarios a escala con colas de reacciones, listas de palabras prohibidas, marcación de palabras sospechosas y configuraciones de moderación por historia diseñadas para equipos editoriales.
Preguntas y respuestas y chat en vivo
Cambie una historia a modo de preguntas y respuestas o chat en vivo para organizar sesiones con expertos invitados, debates sobre noticias de último momento o entrevistas estructuradas con lectores.
Compromiso del autor
Los comentarios destacados, las insignias de reportero y las respuestas del personal en línea permiten a los periodistas resaltar las mejores contribuciones y responder a los lectores directamente dentro del hilo.
Inicio de sesión único
Integrá Coral a tu capa de identidad existente con SSO basado en JWT, proveedores de OAuth o cuentas locales para que los lectores reutilicen su inicio de sesión en el sitio.
Privacidad y propiedad de los datos
Los comentarios, perfiles e historial de moderación permanecen en tu VPS en MongoDB, con herramientas de exportación y eliminación integradas y compatibles con el RGPD.
Integrable en cualquier CMS
Un script de inserción liviano integra Coral en WordPress, Ghost, Drupal o pilas personalizadas sin atar tu sitio a un único CMS.
¿Por qué ejecutar Coral Talk en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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