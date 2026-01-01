Implementá Saltcorn con instalación en un clic.
Creador de aplicaciones de código abierto y sin código para crear aplicaciones web y móviles basadas en bases de datos sin escribir código de backend.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Saltcorn
Saltcorn es una plataforma no-code de código abierto para crear aplicaciones web y móviles basadas en bases de datos de forma visual. Definí tablas, configurá tipos de campos enriquecidos, diseñá layouts en un constructor de arrastrar y soltar, adjuntá acciones y flujos de trabajo, y Saltcorn se encarga del backend, la autenticación, la API REST y el renderizado, sin necesidad de código pegamento.
Autoalojar Saltcorn en tu propio VPS mantiene los datos de clientes, registros internos y archivos subidos dentro de tu infraestructura en lugar de en la base de datos de un proveedor SaaS. Vos controlás la retención, las integraciones, la instalación de plugins y los roles de acceso, y evitás el precio por usuario a medida que tu equipo o audiencia crece. El deploy incluye PostgreSQL y volúmenes persistentes tanto para la base de datos como para los archivos subidos.
Funciones principales de Saltcorn
Constructor visual de diseños
Diseñá vistas de lista, edición y visualización con un constructor drag-and-drop impulsado por Craft.js, mezclando campos, acciones y componentes incrustados sin código de plantillas.
Tablas relacionales
Modele sus datos con columnas tipadas, claves foráneas, campos calculados y restricciones en un esquema real respaldado por PostgreSQL en lugar de una hoja de cálculo plana.
Ecosistema de plugins
Instalá plugins de la comunidad para nuevos tipos de campo, temas, integraciones, proveedores de autenticación y fuentes de datos externas directamente desde la interfaz de administración.
Flujos de trabajo y acciones
Activar acciones del lado del servidor, tareas programadas, webhooks y flujos de trabajo basados en Blockly cuando los registros cambian para automatizar la lógica de negocio sin servicios personalizados.
Acceso basado en roles
Definí roles de usuario y permisos por vista para que los administradores internos, las cuentas de clientes y los visitantes públicos vean exactamente los datos que les corresponden.
Móvil y sin conexión
Generá aplicaciones móviles basadas en Capacitor a partir de tu esquema y vistas de Saltcorn, con sincronización de datos offline de vuelta al almacenamiento central de PostgreSQL.
¿Por qué ejecutar Saltcorn en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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