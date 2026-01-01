Saltcorn es una plataforma no-code de código abierto para crear aplicaciones web y móviles basadas en bases de datos de forma visual. Definí tablas, configurá tipos de campos enriquecidos, diseñá layouts en un constructor de arrastrar y soltar, adjuntá acciones y flujos de trabajo, y Saltcorn se encarga del backend, la autenticación, la API REST y el renderizado, sin necesidad de código pegamento.

Autoalojar Saltcorn en tu propio VPS mantiene los datos de clientes, registros internos y archivos subidos dentro de tu infraestructura en lugar de en la base de datos de un proveedor SaaS. Vos controlás la retención, las integraciones, la instalación de plugins y los roles de acceso, y evitás el precio por usuario a medida que tu equipo o audiencia crece. El deploy incluye PostgreSQL y volúmenes persistentes tanto para la base de datos como para los archivos subidos.