Hasta un 69% de descuento en Saltcorn

Implementá Saltcorn con instalación en un clic.

Creador de aplicaciones de código abierto y sin código para crear aplicaciones web y móviles basadas en bases de datos sin escribir código de backend.

Lanzá tu aplicación al instante
Backups automáticos semanales gratis
VPS gestionado por IA
ARS12.099/mes
Elegir plan
30 días de garantía de devolución
Implementá Saltcorn con instalación en un clic.

Elegí un plan VPS para Saltcorn

66% off
KVM 1
ARS35.399
ARS12.099/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 24.199/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
61% off
KVM 2
ARS43.899
ARS17.299/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 31.399/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
2 núcleos de CPU
8 GB de RAM
100 GB en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
69% off
KVM 4
ARS79.199
ARS24.199/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 60.299/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
4 núcleos de CPU
16 GB de RAM
200 GB en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
67% off
KVM 8
ARS144.799
ARS48.299/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 104.599/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
8 núcleos de CPU
32 GB de RAM
400 GB en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
66% off
KVM 1
ARS35.399
ARS12.099/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 24.199/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
61% off
KVM 2
ARS43.899
ARS17.299/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 31.399/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
2 núcleos de CPU
8 GB de RAM
100 GB en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
69% off
KVM 4
ARS79.199
ARS24.199/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 60.299/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
4 núcleos de CPU
16 GB de RAM
200 GB en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
67% off
KVM 8
ARS144.799
ARS48.299/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 104.599/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
8 núcleos de CPU
32 GB de RAM
400 GB en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

Docker manager
Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Docker manager
Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con Saltcorn

Saltcorn es una plataforma no-code de código abierto para crear aplicaciones web y móviles basadas en bases de datos de forma visual. Definí tablas, configurá tipos de campos enriquecidos, diseñá layouts en un constructor de arrastrar y soltar, adjuntá acciones y flujos de trabajo, y Saltcorn se encarga del backend, la autenticación, la API REST y el renderizado, sin necesidad de código pegamento.

Autoalojar Saltcorn en tu propio VPS mantiene los datos de clientes, registros internos y archivos subidos dentro de tu infraestructura en lugar de en la base de datos de un proveedor SaaS. Vos controlás la retención, las integraciones, la instalación de plugins y los roles de acceso, y evitás el precio por usuario a medida que tu equipo o audiencia crece. El deploy incluye PostgreSQL y volúmenes persistentes tanto para la base de datos como para los archivos subidos.

Empezar
Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Saltcorn

Constructor visual de diseños

Diseñá vistas de lista, edición y visualización con un constructor drag-and-drop impulsado por Craft.js, mezclando campos, acciones y componentes incrustados sin código de plantillas.

Tablas relacionales

Modele sus datos con columnas tipadas, claves foráneas, campos calculados y restricciones en un esquema real respaldado por PostgreSQL en lugar de una hoja de cálculo plana.

Ecosistema de plugins

Instalá plugins de la comunidad para nuevos tipos de campo, temas, integraciones, proveedores de autenticación y fuentes de datos externas directamente desde la interfaz de administración.

Flujos de trabajo y acciones

Activar acciones del lado del servidor, tareas programadas, webhooks y flujos de trabajo basados en Blockly cuando los registros cambian para automatizar la lógica de negocio sin servicios personalizados.

Acceso basado en roles

Definí roles de usuario y permisos por vista para que los administradores internos, las cuentas de clientes y los visitantes públicos vean exactamente los datos que les corresponden.

Móvil y sin conexión

Generá aplicaciones móviles basadas en Capacitor a partir de tu esquema y vistas de Saltcorn, con sincronización de datos offline de vuelta al almacenamiento central de PostgreSQL.

¿Por qué ejecutar Saltcorn en Hostinger?

Publicación en 1 clic

Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.

Publicación en 1 clic

Seguridad confiable

Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

Seguridad confiable

Docker manager integrado

Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

Docker manager integrado

Publicación en 1 clic

Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.

Publicación en 1 clic

Seguridad confiable

Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

Seguridad confiable

Docker manager integrado

Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

Docker manager integrado

Ubicación de servidor recomendada:

Verificando...

Lanzamiento local, crecimiento global

Elegí la ubicación de servidor más cercana a tu audiencia y optimizá la velocidad de carga. Tenemos data centers en América del Norte, Europa, Asia y Sudamérica.
Empezar
Lanzamiento local, crecimiento global

El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀

Noel
Noel

¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.

Omkar
Omkar

Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.

Sylvain
Sylvain

Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
Herriman

El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.

Martin K
Martin K

La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.

30 días de garantía de devolución

Probalo sin miedo: tenemos 30 días de garantía de devolución. Consultá nuestra política de reembolsos para más información.

Empezar

Explorá más aplicaciones para implementar

Visual Studio Code Server

Visual Studio Code Server

Ejecutá Visual Studio Code en tu navegador en cualquier lugar

Seleccionar
1Backend

1Backend

Plataforma autoalojada para crear aplicaciones de IA con microservicios y microfrontends

Seleccionar
Adminer

Adminer

Interfaz completa de gestión de bases de datos, compatible con más de 11 sistemas

Seleccionar
Ver todas las aplicaciones

Protejemos tu privacidad

Este sitio web usa cookies necesarias para que funcione correctamente y para obtener datos sobre cómo interactuás con él, además de para fines de marketing. Al aceptar, permitís el guardado de cookies en tu dispositivo para segmentación de anuncios, personalización y análisis, según se describe en nuestra Política de cookies.