R2R es un framework de generación aumentada por recuperación de código abierto, diseñado para despliegue en producción desde el primer día. Combina búsqueda híbrida semántica y por palabras clave con fusión de rango recíproco, construcción automática de grafos de conocimiento, ingesta de documentos multimodales y una API de recuperación agéntica que permite a los grandes modelos de lenguaje orquestar la búsqueda como parte de su ciclo de razonamiento.

Alojar R2R en tu propio VPS mantiene los documentos, índices vectoriales e historial de conversaciones bajo tu control total, sin tarifas por consulta y sin acceso de terceros a tu base de conocimiento. Esta implementación combina la API de R2R con el panel oficial y un almacenamiento PostgreSQL más pgvector, brindándote una pila RAG completa que podés extender con cualquier proveedor de LLM.