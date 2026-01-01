Implementá R2R con instalación de un clic.
Framework RAG listo para producción con búsqueda híbrida, grafos de conocimiento y una API de recuperación agéntica para aplicaciones de IA.
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Lo que podés crear con R2R
R2R es un framework de generación aumentada por recuperación de código abierto, diseñado para despliegue en producción desde el primer día. Combina búsqueda híbrida semántica y por palabras clave con fusión de rango recíproco, construcción automática de grafos de conocimiento, ingesta de documentos multimodales y una API de recuperación agéntica que permite a los grandes modelos de lenguaje orquestar la búsqueda como parte de su ciclo de razonamiento.
Alojar R2R en tu propio VPS mantiene los documentos, índices vectoriales e historial de conversaciones bajo tu control total, sin tarifas por consulta y sin acceso de terceros a tu base de conocimiento. Esta implementación combina la API de R2R con el panel oficial y un almacenamiento PostgreSQL más pgvector, brindándote una pila RAG completa que podés extender con cualquier proveedor de LLM.
Funciones principales de R2R
Búsqueda híbrida
Combiná la similitud vectorial y la búsqueda de palabras clave de texto completo con la fusión de rango recíproco para mostrar el contexto más relevante para cada consulta.
Grafos de conocimiento
La extracción automática de entidades y relaciones construye un índice de grafos junto con vectores, lo que permite un razonamiento entre documentos que la recuperación plana no puede igualar.
Ingesta multimodal
Procese PDFs, documentos de Word, hojas de cálculo, imágenes y audio en un índice unificado sin escribir código de ingesta personalizado para cada formato.
RAG Agéntico
Los agentes de razonamiento recuperan, critican y refinan respuestas de forma iterativa, produciendo respuestas de mayor calidad que los pipelines RAG de una sola pasada.
LLMs multiproveedor
Conectá OpenAI, Anthropic, Google, Azure, Ollama y más de 20 proveedores de LLM a través de una única configuración — no se requiere reindexación.
REST API y SDKs
Una API REST completa, junto con SDKs oficiales de Python y JavaScript, te permiten integrar la recuperación R2R en aplicaciones personalizadas y pipelines automatizados.
¿Por qué ejecutar R2R en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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