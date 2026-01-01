Implementá Matrix Conduit con instalación de un clic.
Servidor doméstico de Matrix liviano, basado en Rust, para chat seguro y federado con un consumo mínimo de recursos.
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Lo que podés crear con Matrix Conduit
Matrix Conduit es un homeserver de Matrix simple, rápido y confiable, escrito en Rust. Diseñado como una alternativa liviana a Synapse, se distribuye como un único binario con una base de datos RocksDB incrustada, eliminando la necesidad de PostgreSQL u otros servicios externos y reduciendo drásticamente la huella de recursos necesaria para ejecutar tu propio servidor de chat.
Alojar Conduit en un VPS te da la propiedad total del historial de mensajes, los medios y las claves de cifrado, mientras seguís federando con la red global de Matrix. El cifrado de extremo a extremo está habilitado por defecto, y cualquier cliente estándar de Matrix como Element, FluffyChat o Cinny se conecta de forma inmediata, para que tu comunidad siga usando las herramientas que ya conoce.
Funciones principales de Matrix Conduit
Huella ligera
Un único binario de Rust con un almacén RocksDB incrustado funciona cómodamente en planes VPS pequeños donde Synapse tendría dificultades.
Cifrado de extremo a extremo
Las salas privadas y los mensajes directos están encriptados por defecto para que el contenido de los mensajes sea ilegible para cualquiera que no sean sus destinatarios.
Federación Matrix
Conectate con usuarios en cualquier otro homeserver de Matrix en todo el mundo a través del protocolo abierto de Matrix y la red de federación.
Sin base de datos externa
Almacena todos los datos en una instancia de RocksDB embebida, eliminando la complejidad de la configuración, el ajuste y la copia de seguridad de PostgreSQL.
Clientes estándar compatibles
Funciona con Element, FluffyChat, Cinny, Nheko y cualquier otro cliente que utilice la API cliente-servidor de Matrix.
Control de token de registro
Restringí la creación de nuevas cuentas con un token secreto compartido para que solo las personas que invites puedan registrarse en tu servidor.
¿Por qué ejecutar Matrix Conduit en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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