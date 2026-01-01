FreeCAD es un modelador CAD 3D paramétrico gratuito y de código abierto muy usado por ingenieros, diseñadores de productos y arquitectos de todo el mundo. A diferencia de las herramientas basadas en mallas, FreeCAD trabaja con geometría precisa basada en restricciones, por lo que cada dimensión puede modificarse en cualquier momento sin tener que reconstruir un modelo desde cero. Esta plantilla ejecuta FreeCAD en un escritorio accesible desde el navegador a través de KasmVNC, convirtiendo cualquier dispositivo conectado a internet en una estación de trabajo CAD potente.

Alojar FreeCAD en tu propio VPS significa que tu entorno de ingeniería —incluyendo macros personalizadas, bibliotecas de piezas y archivos de proyecto— está siempre disponible desde cualquier dispositivo sin tener que gestionar instalaciones de software en varias máquinas. El almacenamiento de volumen persistente mantiene todo tu trabajo intacto a través de las actualizaciones y reinicios de los contenedores.