Implementá FreeCAD con instalación en un clic.
Modelador CAD 3D paramétrico gratuito accesible desde cualquier navegador a través de KasmVNC, sin necesidad de instalación local.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con FreeCAD
FreeCAD es un modelador CAD 3D paramétrico gratuito y de código abierto muy usado por ingenieros, diseñadores de productos y arquitectos de todo el mundo. A diferencia de las herramientas basadas en mallas, FreeCAD trabaja con geometría precisa basada en restricciones, por lo que cada dimensión puede modificarse en cualquier momento sin tener que reconstruir un modelo desde cero. Esta plantilla ejecuta FreeCAD en un escritorio accesible desde el navegador a través de KasmVNC, convirtiendo cualquier dispositivo conectado a internet en una estación de trabajo CAD potente.
Alojar FreeCAD en tu propio VPS significa que tu entorno de ingeniería —incluyendo macros personalizadas, bibliotecas de piezas y archivos de proyecto— está siempre disponible desde cualquier dispositivo sin tener que gestionar instalaciones de software en varias máquinas. El almacenamiento de volumen persistente mantiene todo tu trabajo intacto a través de las actualizaciones y reinicios de los contenedores.
Funciones principales de FreeCAD
Acceso desde el navegador
Escritorio completo de FreeCAD entregado a través de KasmVNC, accesible desde cualquier navegador moderno sin instalar nada localmente.
Modelado Paramétrico
El croquizador basado en restricciones y el banco de trabajo Diseño de Piezas te permiten modificar cualquier dimensión en cualquier momento sin reconstruir el modelo.
Entorno de Múltiples Bancos de Trabajo
Mesas de trabajo dedicadas para modelado de sólidos, ensamblajes, dibujos técnicos, análisis FEM y más en una sola aplicación.
Soporte de Formato Estándar
Importar y exportar archivos STEP, IGES, STL, DXF y SVG para compatibilidad con otras herramientas CAD y flujos de trabajo de fabricación.
Scripts de Python
Automatizá tareas repetitivas, creá macros personalizadas y construí nuevos entornos de trabajo usando el motor de scripting de Python integrado.
¿Por qué ejecutar FreeCAD en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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El mejor hosting VPS con Docker
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