Implementá Kotaemon con instalación en un clic.
Chatbot de preguntas y respuestas de documentos de código abierto para chatear con tus archivos usando cualquier proveedor de LLM.
Elegí un plan VPS para Kotaemon
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Kotaemon
Kotaemon es una herramienta limpia y personalizable de preguntas y respuestas de documentos basada en RAG que se conecta al LLM de tu elección — desde OpenAI y Azure hasta una instancia de Ollama autoalojada. Subí PDFs, documentos de Word, hojas de cálculo e imágenes, luego hacé preguntas y recibí respuestas respaldadas por citas exactas del material de origen.
A diferencia de los servicios de IA de documentos basados en la nube, autoalojar Kotaemon mantiene tus archivos privados en tu propio VPS. La variante de imagen completa en esta plantilla agrega OCR de Tesseract, análisis de formato de LibreOffice y manejo de documentos multimodales, lo que la hace adecuada para PDFs escaneados, archivos de Office y documentos con muchas imágenes.
Funciones principales de Kotaemon
Soporte Multi-LLM
Conectate a OpenAI, Azure OpenAI, Cohere, Mistral, o a cualquier modelo local alojado en Ollama sin migrar tus documentos o historial de chat.
Respuestas con respaldo de citas
Cada respuesta se vincula directamente con los pasajes exactos de tus documentos fuente para que puedas verificar las afirmaciones y rastrear la información directamente.
OCR y análisis de Office
Tesseract OCR, LibreOffice y ffmpeg vienen incluidos para manejar PDFs escaneados, archivos de Word y PowerPoint, y documentos basados en imágenes de forma nativa.
Recuperación GraphRAG
Los backends opcionales de GraphRAG y LightRAG mejoran la precisión de la recuperación para conjuntos de documentos grandes o con referencias cruzadas densas.
Acceso multiusuario
La gestión de usuarios integrada permite que cada miembro del equipo mantenga colecciones de documentos privadas bajo una única implementación compartida.
¿Por qué ejecutar Kotaemon en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.
Explorá más aplicaciones para implementar
9router
Proxy de enrutamiento de API de IA con optimización de tokens para más de 40 proveedores de LLM
Agent Zero
Framework de agentes con IA de código abierto con cooperación multiagente y memoria persistente