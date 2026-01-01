Mailpit es una herramienta de código abierto para probar y depurar emails, diseñada para desarrolladores. Ejecuta un servidor SMTP integrado que intercepta todos los emails salientes de tus aplicaciones y muestra los mensajes capturados en una bandeja de entrada web limpia y con capacidad de búsqueda, sin enviar nunca emails a destinatarios reales. Esto hace que sea seguro probar flujos de notificación por email, iterar sobre plantillas de email y verificar configuraciones SMTP en entornos de desarrollo y staging.

Mailpit es el reemplazo moderno y activamente mantenido de MailHog (que ya no recibe mantenimiento). Se distribuye como un único binario ligero con un almacén de mensajes rápido respaldado por SQLite, búsqueda de texto completo, renderizado de emails HTML, una API REST y autenticación opcional de SMTP y de la interfaz de usuario, todo con una huella de memoria insignificante.