Implementá Mailpit en un clic.
Herramienta liviana para probar correos electrónicos que captura mensajes SMTP y los muestra en una bandeja de entrada basada en navegador.
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Lo que podés crear con Mailpit
Mailpit es una herramienta de código abierto para probar y depurar emails, diseñada para desarrolladores. Ejecuta un servidor SMTP integrado que intercepta todos los emails salientes de tus aplicaciones y muestra los mensajes capturados en una bandeja de entrada web limpia y con capacidad de búsqueda, sin enviar nunca emails a destinatarios reales. Esto hace que sea seguro probar flujos de notificación por email, iterar sobre plantillas de email y verificar configuraciones SMTP en entornos de desarrollo y staging.
Mailpit es el reemplazo moderno y activamente mantenido de MailHog (que ya no recibe mantenimiento). Se distribuye como un único binario ligero con un almacén de mensajes rápido respaldado por SQLite, búsqueda de texto completo, renderizado de emails HTML, una API REST y autenticación opcional de SMTP y de la interfaz de usuario, todo con una huella de memoria insignificante.
Funciones principales de Mailpit
Captura de correo electrónico SMTP
Funciona como un servidor SMTP de reemplazo que intercepta el correo saliente de cualquier aplicación, evitando la entrega accidental a direcciones de correo electrónico reales durante el desarrollo.
Bandeja de entrada en el navegador
Visualizá, buscá e inspeccioná todos los mensajes capturados en una UI web responsiva con renderizado HTML completo, vista de código fuente y un diseño optimizado para dispositivos móviles.
Acceso a la API REST
Consultar, eliminar y gestionar mensajes programáticamente a través de una API REST documentada, permitiendo la integración con suites de pruebas automatizadas y pipelines de CI/CD.
Búsqueda de texto completo
Buscá en los asuntos, las direcciones de remitentes y destinatarios, y el cuerpo del mensaje para encontrar rápidamente correos electrónicos específicos durante las pruebas.
Etiquetado de mensajes
Etiquetá automáticamente los mensajes por tipo — HTML, adjuntos, imágenes incrustadas — para un filtrado visual rápido a través de grandes volúmenes de correos electrónicos de prueba.
¿Por qué ejecutar Mailpit en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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