Implementá Vince Analytics con instalación en un clic.
Plataforma de análisis web autohospedada y amigable con la privacidad que es un reemplazo directo de Google Analytics.
Elegí un plan VPS para Vince Analytics
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Vince Analytics
Vince Analytics es un servidor de análisis web liviano y autoalojado, diseñado para individuos y equipos pequeños que quieren tener control total sobre los datos de sus visitantes. No requiere una base de datos externa, se distribuye como un único binario y almacena todo localmente — lo que facilita su operación en cualquier VPS sin una configuración compleja.
Vince es compatible con los scripts de seguimiento de Plausible Analytics, por lo que podés migrar sitios existentes sin cambiar tu código frontend. Rastrea las visitas a páginas, visitantes únicos, referentes y eventos personalizados, manteniéndose totalmente compatible con GDPR, CCPA y PECR — no se requieren cookies.
Funciones principales de Vince Analytics
Sin cookies
Vince rastrea a los visitantes sin cookies ni identificadores personales, manteniendo tu sitio totalmente compatible con GDPR, CCPA y PECR de forma predeterminada.
Scripts compatibles con Plausible
Usá el mismo script de seguimiento utilizado para Plausible Analytics y apuntalo a tu instancia de Vince — no se necesitan cambios en el frontend al migrar.
Cero dependencias externas
Toda la plataforma se distribuye como un único binario con una base de datos embebida, por lo que no hay nada adicional que instalar, configurar o mantener junto a ella.
Sitios y eventos ilimitados
Agregá tantos sitios web como tus recursos de VPS lo permitan y recolectá tantos eventos como necesites — no hay límites artificiales basados en planes.
Tableros públicos y compartidos
Compartí los paneles de análisis públicamente o mediante enlaces únicos protegidos con contraseña, dándoles acceso a las partes interesadas sin exponer tu cuenta de administrador.
¿Por qué ejecutar Vince Analytics en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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