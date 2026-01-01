Implementá LimeSurvey en una instalación en un clic.
Plataforma profesional de encuestas online para crear cuestionarios y recolectar datos.
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Lo que podés crear con LimeSurvey
LimeSurvey es una plataforma de encuestas open source líder que permite a investigadores, empresas e instituciones crear cuestionarios online profesionales. Soporta más de 80 idiomas, lógica de ramificación avanzada, gestión de participantes y opciones completas de exportación de datos, incluyendo formatos SPSS y Excel.
Con sus amplios tipos de preguntas, temas personalizados y arquitectura de plugins, LimeSurvey brinda funcionalidades de encuestas de nivel empresarial sin costo de suscripción. Esta plantilla incluye MariaDB para un almacenamiento de datos confiable, Redis para una gestión rápida de sesiones y enrutamiento HTTPS de Traefik para envíos de encuestas seguros.
Funciones principales de LimeSurvey
Tipos de Preguntas Avanzadas
Elegí entre más de 28 tipos de preguntas, incluyendo preguntas de matriz, clasificación, carga de archivos y basadas en ecuaciones, para cualquier escenario de encuesta.
Lógica de ramificación
Creá encuestas dinámicas que muestran u ocultan preguntas basadas en respuestas anteriores usando un potente gestor de expresiones.
Encuestas multilingües
Creá encuestas en más de 80 idiomas con soporte automático de texto de derecha a izquierda para una recolección de datos verdaderamente global.
Exportación y Análisis de Datos
Exportá los resultados a formatos SPSS, R, Excel y CSV con estadísticas, gráficos y herramientas de tabulación cruzada integrados.
Gestión de participantes
Rastree a los encuestados con acceso basado en tokens, envíe recordatorios y controle las cuotas para una administración precisa de la encuesta.
¿Por qué ejecutar LimeSurvey en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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