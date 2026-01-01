Implementá Homer en 1 clic.
Un panel estático súper sencillo para organizar todos tus servicios autoalojados en una hermosa página de inicio.
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Lo que podés crear con Homer
Homer es un panel liviano y de código abierto que convierte tu colección de servicios autoalojados en una página de inicio limpia y organizada. Se configura completamente a través de un único archivo YAML, no requiere base de datos ni backend, solo un puñado de líneas para construir un portal pulido para cada aplicación en tu servidor. Los cambios en el archivo de configuración surten efecto inmediatamente al actualizar la página, por lo que mantener tu panel es sencillo.
Alojar Homer en tu propio VPS significa que tu panel permanece privado, carga instantáneamente desde archivos estáticos y se puede personalizar sin límites. Con soporte PWA, se instala en dispositivos móviles como una aplicación nativa, dándote a vos y a tu equipo acceso rápido a todos tus servicios desde cualquier lugar.
Funciones principales de Homer
Configuración YAML
Definí todo tu panel de control en un único archivo config.yml — sin base de datos, sin backend y sin necesidad de reiniciar para ver los cambios.
Tarjetas Inteligentes de Servicio
Muestre indicadores de estado en tiempo real para sus servicios, mostrando si son accesibles directamente desde el panel de control de un vistazo.
Búsqueda difusa
Encontrá rápidamente cualquier servicio o enlace con búsqueda difusa integrada y atajos de teclado para una navegación rápida y controlada por teclado.
Soporte PWA
Instalá Homer como una Aplicación Web Progresiva en cualquier dispositivo para un acceso instantáneo y sin marcadores a tus servicios autoalojados.
Personalización del Tema
Elegí entre temas de la comunidad como Catppuccin y Dracula, o escribí tus propias anulaciones de CSS para que coincida con cualquier estilo.
¿Por qué ejecutar Homer en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.
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La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.
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