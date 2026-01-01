Hasta un 69% de descuento en SeaweedFS

Implementá SeaweedFS en un clic.

Sistema de archivos distribuido de alto rendimiento con compatibilidad con la API de S3 para almacenar y servir miles de millones de archivos a escala.

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VPS gestionado por IA
ARS12.099/mes
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Implementá SeaweedFS en un clic.

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66% off
KVM 1
ARS35.399
ARS12.099/mes
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Se renueva a ARS 24.199/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
60% off
KVM 2
ARS43.899
ARS17.699/mes
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Se renueva a ARS 31.399/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
2 núcleos de CPU
8 GB de RAM
100 GB en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
69% off
KVM 4
ARS79.199
ARS24.199/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 60.299/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
4 núcleos de CPU
16 GB de RAM
200 GB en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
67% off
KVM 8
ARS144.799
ARS48.299/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 104.599/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
8 núcleos de CPU
32 GB de RAM
400 GB en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
66% off
KVM 1
ARS35.399
ARS12.099/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 24.199/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
60% off
KVM 2
ARS43.899
ARS17.699/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 31.399/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
2 núcleos de CPU
8 GB de RAM
100 GB en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
69% off
KVM 4
ARS79.199
ARS24.199/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 60.299/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
4 núcleos de CPU
16 GB de RAM
200 GB en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
67% off
KVM 8
ARS144.799
ARS48.299/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 104.599/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
8 núcleos de CPU
32 GB de RAM
400 GB en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

Docker manager
Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Docker manager
Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con SeaweedFS

SeaweedFS es un sistema de archivos distribuido de código abierto con más de 24.000 estrellas en GitHub, optimizado para almacenar y recuperar de manera eficiente una gran cantidad de archivos. Con una API compatible con S3 incorporada, funciona como un reemplazo directo para Amazon S3 en entornos autoalojados — cualquier herramienta o SDK creado para S3 funciona con SeaweedFS sin necesidad de cambios en el código.

Alojar el almacenamiento de objetos en tu propio VPS elimina los costos por solicitud y por GB de los proveedores de la nube, manteniendo los datos bajo tu control total. SeaweedFS maneja todo, desde pequeñas imágenes subidas por usuarios hasta grandes archivos de video y archivos de respaldo, con replicación y codificación de borrado disponibles para la protección de datos.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de SeaweedFS

Compatibilidad con la API de S3

Cualquier aplicación o herramienta diseñada para Amazon S3 se conecta a SeaweedFS sin modificaciones, lo que permite una integración inmediata con los flujos de trabajo existentes.

Manejo eficiente de archivos pequeños

El motor de almacenamiento optimizado maneja miles de millones de archivos pequeños de manera eficiente — una debilidad común de los sistemas de archivos tradicionales y los backends de almacenamiento de propósito general.

Replicación de Datos

La replicación automática entre servidores de volumen proporciona redundancia para que los datos permanezcan disponibles incluso si fallan nodos de almacenamiento individuales.

Codificación de Borrado

Reduce la sobrecarga de almacenamiento en comparación con la replicación completa, manteniendo la integridad de los datos para los niveles de almacenamiento cálido y frío.

Soporte de montaje FUSE

Montar SeaweedFS como un sistema de archivos nativo en hosts Linux, lo que permite que las aplicaciones que esperan acceso estándar a archivos POSIX lean y escriban directamente.

¿Por qué ejecutar SeaweedFS en Hostinger?

Publicación en 1 clic

Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.

Publicación en 1 clic

Seguridad confiable

Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

Seguridad confiable

Docker manager integrado

Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

Docker manager integrado

Publicación en 1 clic

Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.

Publicación en 1 clic

Seguridad confiable

Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

Seguridad confiable

Docker manager integrado

Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

Docker manager integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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