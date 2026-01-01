Implementá SeaweedFS en un clic.
Sistema de archivos distribuido de alto rendimiento con compatibilidad con la API de S3 para almacenar y servir miles de millones de archivos a escala.
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Lo que podés crear con SeaweedFS
SeaweedFS es un sistema de archivos distribuido de código abierto con más de 24.000 estrellas en GitHub, optimizado para almacenar y recuperar de manera eficiente una gran cantidad de archivos. Con una API compatible con S3 incorporada, funciona como un reemplazo directo para Amazon S3 en entornos autoalojados — cualquier herramienta o SDK creado para S3 funciona con SeaweedFS sin necesidad de cambios en el código.
Alojar el almacenamiento de objetos en tu propio VPS elimina los costos por solicitud y por GB de los proveedores de la nube, manteniendo los datos bajo tu control total. SeaweedFS maneja todo, desde pequeñas imágenes subidas por usuarios hasta grandes archivos de video y archivos de respaldo, con replicación y codificación de borrado disponibles para la protección de datos.
Funciones principales de SeaweedFS
Compatibilidad con la API de S3
Cualquier aplicación o herramienta diseñada para Amazon S3 se conecta a SeaweedFS sin modificaciones, lo que permite una integración inmediata con los flujos de trabajo existentes.
Manejo eficiente de archivos pequeños
El motor de almacenamiento optimizado maneja miles de millones de archivos pequeños de manera eficiente — una debilidad común de los sistemas de archivos tradicionales y los backends de almacenamiento de propósito general.
Replicación de Datos
La replicación automática entre servidores de volumen proporciona redundancia para que los datos permanezcan disponibles incluso si fallan nodos de almacenamiento individuales.
Codificación de Borrado
Reduce la sobrecarga de almacenamiento en comparación con la replicación completa, manteniendo la integridad de los datos para los niveles de almacenamiento cálido y frío.
Soporte de montaje FUSE
Montar SeaweedFS como un sistema de archivos nativo en hosts Linux, lo que permite que las aplicaciones que esperan acceso estándar a archivos POSIX lean y escriban directamente.
¿Por qué ejecutar SeaweedFS en Hostinger?
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Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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