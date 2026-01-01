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Lo que podés crear con Readyset

Readyset es una caché SQL de streaming de estado parcial que se ubica entre tu aplicación y una base de datos Postgres o MySQL existente. Habla el protocolo de conexión nativo, por lo que las aplicaciones se conectan con su controlador y cadena de conexión actuales, sin cambios en el código, sin reescrituras de ORM, sin lógica de invalidación de caché separada para mantener.

Internamente, Readyset utiliza el mantenimiento incremental de vistas para mantener actualizados los resultados de las consultas en caché a medida que cambian las tablas subyacentes, eliminando los problemas de obsolescencia y de avalancha de caché de las cachés de clave-valor tradicionales como Redis o Memcached. El autoalojamiento en un VPS mantiene el tráfico de consultas y los datos en una infraestructura que vos controlás, al tiempo que elimina las tarifas por consulta de los servicios de caché administrados.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Readyset

Proxy compatible con el protocolo

Se intercala entre las aplicaciones y Postgres o MySQL sin cambios en los drivers, reescrituras de ORM o nuevas librerías de cliente para aprender.

Mantenimiento incremental de vistas

Los resultados de las consultas en caché se actualizan en el mismo lugar a medida que cambian las tablas de origen, por lo que las lecturas se mantienen actualizadas sin invalidación manual de la caché ni conjeturas sobre el TTL.

Caché explícito de consultas

Vos elegís qué sentencias SELECT cachear con una sentencia CREATE CACHE, lo que te da un control preciso sobre el uso de la memoria y lo que se acelera.

Dashboard de Grafana integrado

La instancia de Grafana incluida más el exportador de Prometheus muestran la cantidad de consultas en caché, las tasas de aciertos y el retraso de replicación desde el momento en que se inicia la pila.

Escalabilidad horizontal del rendimiento de lectura

Las grandes cargas de lectura impactan la memoria de Readyset en vez de castigar la base de datos principal, liberando el sistema de origen para procesar escrituras y análisis.

Paridad de Postgres y MySQL

Un único binario soporta ambos motores, por lo que el mismo flujo de trabajo de caché se aplica ya sea que tu aplicación se comunique con PostgreSQL o MySQL por la red.

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