Implementá Tunarr con instalación en un clic.
Construí canales de TV en vivo personalizados desde tus bibliotecas de Plex, Jellyfin y Emby con emulación de HDHomeRun.
Elegí un plan VPS para Tunarr
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Tunarr
Tunarr convierte las películas, programas y clips que ya tenés en tus bibliotecas de Plex, Jellyfin o Emby en canales de TV en vivo programados que se comportan como una grilla de cable tradicional. A través de una interfaz basada en navegador, programás franjas horarias, creás reproducciones cíclicas y en bloque, insertás contenido de relleno a mitad de la reproducción y curás canales temáticos; luego exponés el resultado como un sintonizador compatible con HDHomeRun o una lista de reproducción M3U que cualquier cliente de IPTV puede reproducir.
Como el sucesor moderno de dizqueTV, Tunarr fue reescrito en un servidor más rápido con una nueva interfaz de usuario web, transcodificación nativa de FFmpeg y mantenimiento continuo. Alojar Tunarr en un VPS mantiene el sintonizador accesible desde cualquier lugar, ejecuta tus canales las 24 horas del día sin ocupar una máquina doméstica y nunca toca los archivos originales en tus servidores multimedia.
Funciones principales de Tunarr
Canales multifuente
Extraé programas de Plex, Jellyfin y Emby a un único canal virtual sin copiar ni recodificar los archivos multimedia subyacentes.
Emulación de HDHomeRun
Tunarr emula un sintonizador de red HDHomeRun para que Plex DVR, Jellyfin Live TV, Channels DVR y otros clientes lo detecten automáticamente.
Programación avanzada
Programá canales con franjas horarias, reproducciones aleatorias, reproducciones por bloques y grillas temáticas que pueden repetirse durante días o semanas seguidas.
Relleno intermedio
Insertá comerciales, separadores o intersticiales entre programas para recrear una sensación de transmisión auténtica en cada canal.
Transcodificación de FFmpeg
Las pipelines de FFmpeg integradas convierten y unen programas al instante, con aceleración de hardware opcional en GPUs compatibles.
Salida de lista de reproducción M3U
Exportá cada canal como una lista de reproducción M3U para reproducir en VLC, Kodi, Tivimate y cualquier otro cliente IPTV compatible con estándares.
¿Por qué ejecutar Tunarr en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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