Tunarr convierte las películas, programas y clips que ya tenés en tus bibliotecas de Plex, Jellyfin o Emby en canales de TV en vivo programados que se comportan como una grilla de cable tradicional. A través de una interfaz basada en navegador, programás franjas horarias, creás reproducciones cíclicas y en bloque, insertás contenido de relleno a mitad de la reproducción y curás canales temáticos; luego exponés el resultado como un sintonizador compatible con HDHomeRun o una lista de reproducción M3U que cualquier cliente de IPTV puede reproducir.

Como el sucesor moderno de dizqueTV, Tunarr fue reescrito en un servidor más rápido con una nueva interfaz de usuario web, transcodificación nativa de FFmpeg y mantenimiento continuo. Alojar Tunarr en un VPS mantiene el sintonizador accesible desde cualquier lugar, ejecuta tus canales las 24 horas del día sin ocupar una máquina doméstica y nunca toca los archivos originales en tus servidores multimedia.