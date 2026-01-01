Implementá Hermes WebUI con instalación en un clic.
Despliegue full-stack de Hermes que combina el agente de IA de Hermes con una interfaz de usuario de chat web rápida y autoalojada.
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Lo que podés crear con Hermes WebUI
Hermes WebUI es una aplicación web de código abierto y liviana que lleva el agente de IA Hermes —un agente de auto-mejora y siempre activo de Nous Research— a tu navegador con una paridad casi 1:1 con la CLI. Esta plantilla agrupa la WebUI junto con la puerta de enlace del agente Hermes ascendente para que un único despliegue te brinde tanto la interfaz de chat del navegador como el agente de larga duración que lo impulsa.
Alojar Hermes WebUI en tu propio VPS mantiene tus conversaciones, la memoria del agente, las habilidades y las claves API del proveedor en una infraestructura que vos controlás. Vos elegís los proveedores de modelos, vos mantenés las sesiones y accedés al agente de forma segura desde el escritorio o el móvil sin enviar datos a través de un SaaS de terceros.
Funciones principales de Hermes WebUI
Agente Empaquetado + WebUI
Incluye el gateway del Agente Hermes de origen y la WebUI junto con un volumen de estado compartido para que las sesiones, habilidades y la memoria sobrevivan a los reinicios y sean reutilizadas por ambas superficies.
Paridad CLI completa
Todo lo que podés hacer en la terminal de Hermes — chat, herramientas, programación, memoria, habilidades — es accesible desde la misma interfaz web.
Diseño de espacio de trabajo de tres paneles
Sesiones y navegación a la izquierda, chat en el centro, y un explorador de archivos del espacio de trabajo en vivo a la derecha con vistas previas en línea.
Streaming con Tarjetas de Herramientas
Transmisión de tokens enviada por el servidor, tarjetas de llamada de herramientas en línea, diagramas de Mermaid, resaltado de sintaxis y un anillo de uso de contexto integrado en el pie de página del compositor.
PWA Móvil Primero
Diseño móvil adaptable con menú hamburguesa y controles táctiles — instalalo en tu pantalla de inicio y manejá Hermes desde tu teléfono.
Modelos agnósticos de proveedor
Conectá las claves de OpenAI, Anthropic, Google u OpenRouter al momento de desplegar y cambiá entre modelos desde un menú desplegable dinámico en la UI.
¿Por qué ejecutar Hermes WebUI en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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