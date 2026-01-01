Hermes WebUI es una aplicación web de código abierto y liviana que lleva el agente de IA Hermes —un agente de auto-mejora y siempre activo de Nous Research— a tu navegador con una paridad casi 1:1 con la CLI. Esta plantilla agrupa la WebUI junto con la puerta de enlace del agente Hermes ascendente para que un único despliegue te brinde tanto la interfaz de chat del navegador como el agente de larga duración que lo impulsa.

Alojar Hermes WebUI en tu propio VPS mantiene tus conversaciones, la memoria del agente, las habilidades y las claves API del proveedor en una infraestructura que vos controlás. Vos elegís los proveedores de modelos, vos mantenés las sesiones y accedés al agente de forma segura desde el escritorio o el móvil sin enviar datos a través de un SaaS de terceros.