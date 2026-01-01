Hasta un 69% de descuento en Hermes WebUI

Implementá Hermes WebUI con instalación en un clic.

Despliegue full-stack de Hermes que combina el agente de IA de Hermes con una interfaz de usuario de chat web rápida y autoalojada.

Lanzá tu aplicación al instante
Backups automáticos semanales gratis
VPS gestionado por IA
ARS12.099/mes
Elegir plan
30 días de garantía de devolución
Implementá Hermes WebUI con instalación en un clic.

Elegí un plan VPS para Hermes WebUI

66% off
KVM 1
ARS35.399
ARS12.099/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 24.199/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
61% off
KVM 2
ARS43.899
ARS17.299/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 31.399/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
2 núcleos de CPU
8 GB de RAM
100 GB en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
69% off
KVM 4
ARS79.199
ARS24.199/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 60.299/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
4 núcleos de CPU
16 GB de RAM
200 GB en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
67% off
KVM 8
ARS144.799
ARS48.299/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 104.599/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
8 núcleos de CPU
32 GB de RAM
400 GB en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
66% off
KVM 1
ARS35.399
ARS12.099/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 24.199/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
61% off
KVM 2
ARS43.899
ARS17.299/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 31.399/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
2 núcleos de CPU
8 GB de RAM
100 GB en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
69% off
KVM 4
ARS79.199
ARS24.199/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 60.299/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
4 núcleos de CPU
16 GB de RAM
200 GB en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
67% off
KVM 8
ARS144.799
ARS48.299/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 104.599/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
8 núcleos de CPU
32 GB de RAM
400 GB en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

Docker manager
Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Docker manager
Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con Hermes WebUI

Hermes WebUI es una aplicación web de código abierto y liviana que lleva el agente de IA Hermes —un agente de auto-mejora y siempre activo de Nous Research— a tu navegador con una paridad casi 1:1 con la CLI. Esta plantilla agrupa la WebUI junto con la puerta de enlace del agente Hermes ascendente para que un único despliegue te brinde tanto la interfaz de chat del navegador como el agente de larga duración que lo impulsa.

Alojar Hermes WebUI en tu propio VPS mantiene tus conversaciones, la memoria del agente, las habilidades y las claves API del proveedor en una infraestructura que vos controlás. Vos elegís los proveedores de modelos, vos mantenés las sesiones y accedés al agente de forma segura desde el escritorio o el móvil sin enviar datos a través de un SaaS de terceros.

Empezar
Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Hermes WebUI

Agente Empaquetado + WebUI

Incluye el gateway del Agente Hermes de origen y la WebUI junto con un volumen de estado compartido para que las sesiones, habilidades y la memoria sobrevivan a los reinicios y sean reutilizadas por ambas superficies.

Paridad CLI completa

Todo lo que podés hacer en la terminal de Hermes — chat, herramientas, programación, memoria, habilidades — es accesible desde la misma interfaz web.

Diseño de espacio de trabajo de tres paneles

Sesiones y navegación a la izquierda, chat en el centro, y un explorador de archivos del espacio de trabajo en vivo a la derecha con vistas previas en línea.

Streaming con Tarjetas de Herramientas

Transmisión de tokens enviada por el servidor, tarjetas de llamada de herramientas en línea, diagramas de Mermaid, resaltado de sintaxis y un anillo de uso de contexto integrado en el pie de página del compositor.

PWA Móvil Primero

Diseño móvil adaptable con menú hamburguesa y controles táctiles — instalalo en tu pantalla de inicio y manejá Hermes desde tu teléfono.

Modelos agnósticos de proveedor

Conectá las claves de OpenAI, Anthropic, Google u OpenRouter al momento de desplegar y cambiá entre modelos desde un menú desplegable dinámico en la UI.

¿Por qué ejecutar Hermes WebUI en Hostinger?

Publicación en 1 clic

Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.

Publicación en 1 clic

Seguridad confiable

Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

Seguridad confiable

Docker manager integrado

Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

Docker manager integrado

Publicación en 1 clic

Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.

Publicación en 1 clic

Seguridad confiable

Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

Seguridad confiable

Docker manager integrado

Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

Docker manager integrado

Ubicación de servidor recomendada:

Verificando...

Lanzamiento local, crecimiento global

Elegí la ubicación de servidor más cercana a tu audiencia y optimizá la velocidad de carga. Tenemos data centers en América del Norte, Europa, Asia y Sudamérica.
Empezar
Lanzamiento local, crecimiento global

El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀

Noel
Noel

¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.

Omkar
Omkar

Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.

Sylvain
Sylvain

Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
Herriman

El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.

Martin K
Martin K

La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.

30 días de garantía de devolución

Probalo sin miedo: tenemos 30 días de garantía de devolución. Consultá nuestra política de reembolsos para más información.

Empezar

Explorá más aplicaciones para implementar

9router

9router

Proxy de enrutamiento de API de IA con optimización de tokens para más de 40 proveedores de LLM

Seleccionar
Agent Zero

Agent Zero

Framework de agentes con IA de código abierto con cooperación multiagente y memoria persistente

Seleccionar
Dify

Dify

Plataforma de código abierto para crear aplicaciones LLM con RAG, agentes y flujos de trabajo

Seleccionar
Ver todas las aplicaciones

Protejemos tu privacidad

Este sitio web usa cookies necesarias para que funcione correctamente y para obtener datos sobre cómo interactuás con él, además de para fines de marketing. Al aceptar, permitís el guardado de cookies en tu dispositivo para segmentación de anuncios, personalización y análisis, según se describe en nuestra Política de cookies.