Hasta un 69% de descuento en Snapdrop

Instalá Snapdrop en un clic.

Compartir archivos locales desde el navegador inspirado en AirDrop — sin cuentas, sin apps, funciona en todas las plataformas.

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Backups automáticos semanales gratis
VPS gestionado por IA
ARS12.099/mes
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30 días de garantía de devolución
Instalá Snapdrop en un clic.

Elegí un plan VPS para Snapdrop

66% off
KVM 1
ARS35.399
ARS12.099/mes
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Se renueva a ARS 24.199/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
60% off
KVM 2
ARS43.899
ARS17.699/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 31.399/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
2 núcleos de CPU
8 GB de RAM
100 GB en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
69% off
KVM 4
ARS79.199
ARS24.199/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 60.299/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
4 núcleos de CPU
16 GB de RAM
200 GB en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
67% off
KVM 8
ARS144.799
ARS48.299/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 104.599/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
8 núcleos de CPU
32 GB de RAM
400 GB en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
66% off
KVM 1
ARS35.399
ARS12.099/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 24.199/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
60% off
KVM 2
ARS43.899
ARS17.699/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 31.399/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
2 núcleos de CPU
8 GB de RAM
100 GB en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
69% off
KVM 4
ARS79.199
ARS24.199/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 60.299/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
4 núcleos de CPU
16 GB de RAM
200 GB en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
67% off
KVM 8
ARS144.799
ARS48.299/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 104.599/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
8 núcleos de CPU
32 GB de RAM
400 GB en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

Docker manager
Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Docker manager
Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con Snapdrop

Snapdrop es una herramienta web para compartir archivos, súper sencilla, que elimina las complicaciones al transferir archivos entre dispositivos. Inspirado en Apple AirDrop pero funcionando en todas las plataformas y navegadores, Snapdrop detecta automáticamente los dispositivos en la misma red y permite transferencias instantáneas peer-to-peer — sin cuentas, sin instalaciones de apps y sin necesidad de configuración.

Alojar Snapdrop en tu propio VPS crea un entorno de intercambio de archivos privado y siempre disponible, completamente dentro de tu infraestructura. A diferencia del servicio público Snapdrop.net, tu instancia autoalojada mantiene todos los datos de descubrimiento y transferencia en tu propia red, lo cual es fundamental para organizaciones que manejan información confidencial o que operan en entornos con requisitos estrictos de manejo de datos.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Snapdrop

Configuración Cero

Los dispositivos en la misma red se descubren automáticamente — abrí el navegador, mirá tus dispositivos y empezá a compartir al instante.

Soporte multiplataforma

Funciona en Windows, macOS, Linux, iOS y Android desde cualquier navegador moderno sin necesidad de instalar ninguna aplicación en ningún dispositivo.

Transferencias entre pares

Las transferencias directas potenciadas por WebRTC permiten que los archivos se muevan entre dispositivos sin pasar por tu servidor, maximizando la velocidad y la privacidad.

Sin límites de tamaño de archivo

Transferí archivos de cualquier tamaño sin las restricciones de carga o la compresión impuestas por los servicios de intercambio basados en la nube.

No se necesita cuenta

Compartir de forma completamente anónima — sin registro, sin información personal y sin almacenamiento persistente de los archivos transferidos.

¿Por qué ejecutar Snapdrop en Hostinger?

Publicación en 1 clic

Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.

Publicación en 1 clic

Seguridad confiable

Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

Seguridad confiable

Docker manager integrado

Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

Docker manager integrado

Publicación en 1 clic

Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.

Publicación en 1 clic

Seguridad confiable

Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

Seguridad confiable

Docker manager integrado

Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

Docker manager integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local, crecimiento global

Elegí la ubicación de servidor más cercana a tu audiencia y optimizá la velocidad de carga. Tenemos data centers en América del Norte, Europa, Asia y Sudamérica.
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Lanzamiento local, crecimiento global

El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.

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30 días de garantía de devolución

Probalo sin miedo: tenemos 30 días de garantía de devolución. Consultá nuestra política de reembolsos para más información.

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