Instalá Snapdrop en un clic.
Compartir archivos locales desde el navegador inspirado en AirDrop — sin cuentas, sin apps, funciona en todas las plataformas.
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Lo que podés crear con Snapdrop
Snapdrop es una herramienta web para compartir archivos, súper sencilla, que elimina las complicaciones al transferir archivos entre dispositivos. Inspirado en Apple AirDrop pero funcionando en todas las plataformas y navegadores, Snapdrop detecta automáticamente los dispositivos en la misma red y permite transferencias instantáneas peer-to-peer — sin cuentas, sin instalaciones de apps y sin necesidad de configuración.
Alojar Snapdrop en tu propio VPS crea un entorno de intercambio de archivos privado y siempre disponible, completamente dentro de tu infraestructura. A diferencia del servicio público Snapdrop.net, tu instancia autoalojada mantiene todos los datos de descubrimiento y transferencia en tu propia red, lo cual es fundamental para organizaciones que manejan información confidencial o que operan en entornos con requisitos estrictos de manejo de datos.
Funciones principales de Snapdrop
Configuración Cero
Los dispositivos en la misma red se descubren automáticamente — abrí el navegador, mirá tus dispositivos y empezá a compartir al instante.
Soporte multiplataforma
Funciona en Windows, macOS, Linux, iOS y Android desde cualquier navegador moderno sin necesidad de instalar ninguna aplicación en ningún dispositivo.
Transferencias entre pares
Las transferencias directas potenciadas por WebRTC permiten que los archivos se muevan entre dispositivos sin pasar por tu servidor, maximizando la velocidad y la privacidad.
Sin límites de tamaño de archivo
Transferí archivos de cualquier tamaño sin las restricciones de carga o la compresión impuestas por los servicios de intercambio basados en la nube.
No se necesita cuenta
Compartir de forma completamente anónima — sin registro, sin información personal y sin almacenamiento persistente de los archivos transferidos.
¿Por qué ejecutar Snapdrop en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
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