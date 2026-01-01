Sure es una aplicación de finanzas personales y gestión de patrimonio de código abierto, mantenida por la comunidad, diseñada para personas que quieren tener control total de sus datos financieros. Hace un seguimiento de cuentas bancarias, inversiones y préstamos, registra y categoriza transacciones, monitorea el patrimonio neto a lo largo del tiempo y soporta hogares multiusuario — todo almacenado en una base de datos PostgreSQL en tu propia infraestructura.

A diferencia de las herramientas financieras alojadas, Sure se ejecuta completamente en tu servidor sin suscripción SaaS, sin compartir datos con terceros y sin riesgo de interrupción del servicio. La integración opcional con OpenAI añade categorización de transacciones impulsada por IA y consultas financieras en lenguaje natural. Un worker de Sidekiq en segundo plano maneja las importaciones programadas y las notificaciones mientras que la aplicación principal sirve el panel interactivo.