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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

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Procesadores AMD EPYC
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Velocidad de red de 1 Gbps
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Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con Sure

Sure es una aplicación de finanzas personales y gestión de patrimonio de código abierto, mantenida por la comunidad, diseñada para personas que quieren tener control total de sus datos financieros. Hace un seguimiento de cuentas bancarias, inversiones y préstamos, registra y categoriza transacciones, monitorea el patrimonio neto a lo largo del tiempo y soporta hogares multiusuario — todo almacenado en una base de datos PostgreSQL en tu propia infraestructura.

A diferencia de las herramientas financieras alojadas, Sure se ejecuta completamente en tu servidor sin suscripción SaaS, sin compartir datos con terceros y sin riesgo de interrupción del servicio. La integración opcional con OpenAI añade categorización de transacciones impulsada por IA y consultas financieras en lenguaje natural. Un worker de Sidekiq en segundo plano maneja las importaciones programadas y las notificaciones mientras que la aplicación principal sirve el panel interactivo.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Sure

Tablero de Patrimonio Neto

Consolidá todos los saldos de las cuentas en una única vista de patrimonio neto que se actualiza a medida que se registran las transacciones, brindando una imagen clara de la salud financiera total.

Gestión de cuentas

Seguí las cuentas corrientes, de ahorro, de tarjetas de crédito, de préstamos y de inversión desde una única interfaz con el historial completo de transacciones para cada una.

Categorización de Transacciones

Importá, organizá y categorizá transacciones con automatización basada en reglas y anulaciones manuales para generar informes de gastos precisos.

Seguimiento de Portafolio de Inversiones

Monitoree sus tenencias de acciones y el rendimiento de la cartera con datos de precios en tiempo real obtenidos de Yahoo Finance o Twelve Data según un cronograma configurable.

Asistente Financiero con IA

La integración opcional de OpenAI permite consultas en lenguaje natural sobre patrones de gasto y la categorización automática de las transacciones importadas.

Hogares multiusuario

Invitá a los miembros de tu hogar con sus propias cuentas, compartiendo presupuestos y objetivos financieros en la misma instancia autoalojada.

¿Por qué ejecutar Sure en Hostinger?

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Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

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Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

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Ubicación de servidor recomendada:

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Gad Iradufasha
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Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.

Maxim Shishkin
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Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀

Noel
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¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.

Omkar
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Me contacté con soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y me impresionaron. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

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Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.

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El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.

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La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.

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