Implementá Sure en 1 clic.
Aplicación de finanzas personales autoalojada para hacer seguimiento de patrimonio neto, cuentas, transacciones e inversiones con total propiedad de los datos.
Elegí un plan VPS para Sure
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Sure
Sure es una aplicación de finanzas personales y gestión de patrimonio de código abierto, mantenida por la comunidad, diseñada para personas que quieren tener control total de sus datos financieros. Hace un seguimiento de cuentas bancarias, inversiones y préstamos, registra y categoriza transacciones, monitorea el patrimonio neto a lo largo del tiempo y soporta hogares multiusuario — todo almacenado en una base de datos PostgreSQL en tu propia infraestructura.
A diferencia de las herramientas financieras alojadas, Sure se ejecuta completamente en tu servidor sin suscripción SaaS, sin compartir datos con terceros y sin riesgo de interrupción del servicio. La integración opcional con OpenAI añade categorización de transacciones impulsada por IA y consultas financieras en lenguaje natural. Un worker de Sidekiq en segundo plano maneja las importaciones programadas y las notificaciones mientras que la aplicación principal sirve el panel interactivo.
Funciones principales de Sure
Tablero de Patrimonio Neto
Consolidá todos los saldos de las cuentas en una única vista de patrimonio neto que se actualiza a medida que se registran las transacciones, brindando una imagen clara de la salud financiera total.
Gestión de cuentas
Seguí las cuentas corrientes, de ahorro, de tarjetas de crédito, de préstamos y de inversión desde una única interfaz con el historial completo de transacciones para cada una.
Categorización de Transacciones
Importá, organizá y categorizá transacciones con automatización basada en reglas y anulaciones manuales para generar informes de gastos precisos.
Seguimiento de Portafolio de Inversiones
Monitoree sus tenencias de acciones y el rendimiento de la cartera con datos de precios en tiempo real obtenidos de Yahoo Finance o Twelve Data según un cronograma configurable.
Asistente Financiero con IA
La integración opcional de OpenAI permite consultas en lenguaje natural sobre patrones de gasto y la categorización automática de las transacciones importadas.
Hogares multiusuario
Invitá a los miembros de tu hogar con sus propias cuentas, compartiendo presupuestos y objetivos financieros en la misma instancia autoalojada.
¿Por qué ejecutar Sure en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Me contacté con soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y me impresionaron. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.
Explorá más aplicaciones para implementar
Anki Sync Server Enhanced
Servidor autoalojado de sincronización de Anki con soporte multiusuario, respaldos y panel web