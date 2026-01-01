Implementá Yuvomi con instalación en un clic.
Planificador familiar privado y autoalojado para tareas, calendarios, comidas, compras y presupuestos del hogar en una sola aplicación móvil.
Elegí un plan VPS para Yuvomi
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Yuvomi
Yuvomi es un organizador familiar de código abierto que reúne tareas, calendarios compartidos, listas de compras, planes de comidas, recetas, presupuestos y notas del hogar en una única aplicación web progresiva, diseñada para dispositivos móviles. Cada módulo es independiente, por lo que podés usar solo las partes que se adapten a tu hogar e ignorar el resto.
Alojar Yuvomi en tu propio VPS mantiene los datos sensibles del hogar —agendas, recibos, listas de contactos, recordatorios médicos— fuera de los servicios en la nube de terceros. La base de datos SQLite soporta cifrado AES-256 opcional en reposo, y un programador integrado gestiona las copias de seguridad automáticas para que la información de tu familia se mantenga privada sin renunciar a la comodidad.
Funciones principales de Yuvomi
Planificador familiar compartido
Coordiná tareas, calendarios, comidas y listas de compras entre todos los miembros del hogar con asignaciones multiusuario y notificaciones.
PWA primero móvil
Se instala como una aplicación web progresiva con sensación nativa en teléfonos y tablets, con vistas offline para la gestión del hogar en movimiento.
Integraciones de calendario
Sincronizá con Google Calendar, iCloud vía CalDAV, dispositivos Apple y suscripciones ICS para mantener todos tus horarios existentes en un solo lugar.
Almacén SQLite cifrado
La encriptación opcional SQLCipher AES-256 protege los datos del hogar en reposo, y las copias de seguridad programadas pueden replicarse en cualquier destino WebDAV.
Kit de herramientas modular para el hogar
Habilitá solo los módulos que necesites — presupuestos, planificación de comidas, recetas, cumpleaños, contactos, documentos o tareas del hogar — y omití el resto.
Privado y libre de rastreadores
Cero rastreadores de terceros, sin telemetría y una licencia MIT mantienen los datos de tu familia completamente bajo tu propio control en tu VPS.
¿Por qué ejecutar Yuvomi en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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