Yuvomi es un organizador familiar de código abierto que reúne tareas, calendarios compartidos, listas de compras, planes de comidas, recetas, presupuestos y notas del hogar en una única aplicación web progresiva, diseñada para dispositivos móviles. Cada módulo es independiente, por lo que podés usar solo las partes que se adapten a tu hogar e ignorar el resto.

Alojar Yuvomi en tu propio VPS mantiene los datos sensibles del hogar —agendas, recibos, listas de contactos, recordatorios médicos— fuera de los servicios en la nube de terceros. La base de datos SQLite soporta cifrado AES-256 opcional en reposo, y un programador integrado gestiona las copias de seguridad automáticas para que la información de tu familia se mantenga privada sin renunciar a la comodidad.