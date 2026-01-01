Deploy SonarQube in one click installation.
Industry-standard platform for continuous code quality inspection, security analysis, and automated quality gates across 30+ languages.
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Lo que podés crear con SonarQube
SonarQube is the leading open-source platform for continuous code quality and security analysis, used by over 400,000 organizations to systematically deliver clean, maintainable code. It performs deep static analysis across 30+ programming languages — detecting bugs, security vulnerabilities, code smells, and duplications — and integrates directly into CI/CD pipelines to enforce quality gates at every pull request.
Self-hosting SonarQube on your VPS ensures your source code and analysis results never leave your infrastructure, meeting compliance requirements for organizations handling sensitive or proprietary code. The PostgreSQL-backed deployment maintains a full history of quality metrics, enabling teams to track technical debt trends, coverage changes, and security posture over time.
Funciones principales de SonarQube
30+ Language Support
Analyzes Java, Python, JavaScript, TypeScript, C#, Go, and more than 25 additional languages from a single unified platform.
Quality Gates
Block merges and deployments automatically when code introduces new bugs, security issues, or fails to meet defined coverage thresholds.
Security Vulnerability Detection
Identifies OWASP Top 10 vulnerabilities, injection flaws, and security hotspots with prioritized remediation guidance for your team.
CI/CD Pipeline Integration
Connects natively with GitHub Actions, GitLab CI, Jenkins, Azure DevOps, and Bitbucket to analyze every pull request automatically.
Technical Debt Tracking
Estimates remediation effort for all issues and tracks technical debt trends over time to help teams plan maintenance work effectively.
¿Por qué ejecutar SonarQube en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
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