Implementá ClickHouse en un clic.
Base de datos OLAP columnar de código abierto diseñada para análisis en tiempo real en miles de millones de filas con latencia de consulta de milisegundos.
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Lo que podés crear con ClickHouse
ClickHouse es un sistema de gestión de bases de datos columnares de código abierto, diseñado específicamente para el procesamiento analítico en línea, que ejecuta consultas de agregación sobre miles de millones de filas en milisegundos sin cubos precalculados ni vistas materializadas. Desarrollado originalmente en Yandex y ahora mantenido por ClickHouse Inc., impulsa plataformas de análisis, backends de observabilidad y pipelines de eventos de productos en empresas que van desde startups hasta Cloudflare, Uber y eBay.
Alojar ClickHouse en tu VPS proporciona a los backends de aplicaciones, paneles de análisis y herramientas de observabilidad una capa de consulta de alto rendimiento para datos de registro, métricas, eventos de usuario y cargas de trabajo de series temporales. La interfaz de usuario Play integrada ofrece una interfaz de consulta basada en navegador para que los analistas puedan escribir SQL sin instalar un cliente de escritorio.
Funciones principales de ClickHouse
Almacenamiento columnar
La compresión por columna y el diseño del disco ofrecen relaciones de compresión de 10 a 100 veces y consultas de agregación dramáticamente más rápidas que las bases de datos orientadas a filas.
Familia de motores MergeTree
Los motores de tabla especializados para series temporales, datos replicados, agregados de suma y cargas de trabajo de grafos optimizan el almacenamiento y las consultas según el caso de uso.
Interfaz de usuario de Play integrada
Ejecutá consultas SQL ad-hoc directamente desde el navegador en /play con resaltado de sintaxis, historial de consultas y visualización de resultados.
Vistas materializadas
Las tablas preagregadas con mantenimiento incremental te permiten atender consultas de panel contra miles de millones de filas con una latencia inferior a un segundo.
Distribuido y replicado
Soporte nativo para sharding entre nodos y replicación de tablas para alta disponibilidad sin servicios de coordinación externos.
¿Por qué ejecutar ClickHouse en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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