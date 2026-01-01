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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

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Procesadores AMD EPYC
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Velocidad de red de 1 Gbps
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Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Podés pagar en hasta 12 cuotas

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Lo que podés crear con ClickHouse

ClickHouse es un sistema de gestión de bases de datos columnares de código abierto, diseñado específicamente para el procesamiento analítico en línea, que ejecuta consultas de agregación sobre miles de millones de filas en milisegundos sin cubos precalculados ni vistas materializadas. Desarrollado originalmente en Yandex y ahora mantenido por ClickHouse Inc., impulsa plataformas de análisis, backends de observabilidad y pipelines de eventos de productos en empresas que van desde startups hasta Cloudflare, Uber y eBay.

Alojar ClickHouse en tu VPS proporciona a los backends de aplicaciones, paneles de análisis y herramientas de observabilidad una capa de consulta de alto rendimiento para datos de registro, métricas, eventos de usuario y cargas de trabajo de series temporales. La interfaz de usuario Play integrada ofrece una interfaz de consulta basada en navegador para que los analistas puedan escribir SQL sin instalar un cliente de escritorio.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de ClickHouse

Almacenamiento columnar

La compresión por columna y el diseño del disco ofrecen relaciones de compresión de 10 a 100 veces y consultas de agregación dramáticamente más rápidas que las bases de datos orientadas a filas.

Familia de motores MergeTree

Los motores de tabla especializados para series temporales, datos replicados, agregados de suma y cargas de trabajo de grafos optimizan el almacenamiento y las consultas según el caso de uso.

Interfaz de usuario de Play integrada

Ejecutá consultas SQL ad-hoc directamente desde el navegador en /play con resaltado de sintaxis, historial de consultas y visualización de resultados.

Vistas materializadas

Las tablas preagregadas con mantenimiento incremental te permiten atender consultas de panel contra miles de millones de filas con una latencia inferior a un segundo.

Distribuido y replicado

Soporte nativo para sharding entre nodos y replicación de tablas para alta disponibilidad sin servicios de coordinación externos.

¿Por qué ejecutar ClickHouse en Hostinger?

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Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

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Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

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Gad Iradufasha
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Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.

Maxim Shishkin
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Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀

Noel
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¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.

Omkar
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Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.

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Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.

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