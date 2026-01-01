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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

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Procesadores AMD EPYC
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Velocidad de red de 1 Gbps
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Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con DVinyl

DVinyl es un gestor de colecciones de código abierto creado para entusiastas de los medios físicos que buscan un hogar único y personalizable para sus vinilos, CDs, casetes, libros, cómics, Blu-rays, DVDs y videojuegos. Obtiene metadatos completos y carátulas de Discogs, Hardcover, TMDB e IGDB, luego estima el valor de mercado de los lanzamientos musicales para que los coleccionistas puedan saber cuánto valen realmente sus estanterías.

Alojar DVinyl en tu propio VPS mantiene el inventario completo de tu colección, las etiquetas de ubicación y los datos de tu lista de deseos bajo tu control, en lugar de estar bloqueados en una aplicación de terceros o una hoja de cálculo. La base de datos MongoDB incluida garantiza que tu catálogo persista a través de las actualizaciones, y un sistema de autenticación privado te permite navegar solo o compartir una vista de solo lectura con amigos.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de DVinyl

Biblioteca multiformato

Catalogá vinilos, CDs, casetes, libros, cómics, Blu-rays, DVDs y videojuegos, todo junto en una colección unificada, en vez de tener que andar con apps separadas.

Discogs valuación de mercado

Obtené estimaciones de mercado en tiempo real (bajas, medias y altas) de Discogs para que siempre sepas cuánto vale tu colección de música en el mercado secundario.

Importación de Discogs con un clic

Importá una colección completa de Discogs ya existente con un solo clic o agregá nuevos ítems por ID de lanzamiento sin tener que volver a escribir los datos del artista, sello o pista.

Panel de control personalizable

Armá tu vista de inicio con widgets de estadísticas modulares, atajos de navegación configurables y temas visuales por categoría que se adaptan a tu forma de navegar.

Seguimiento de ubicación física

Etiquetá dónde está cada artículo en tus estantes, en depósito o prestado, así podés encontrar un registro o libro específico sin tener que revisar toda la colección.

Lista de deseos y compartir

Registrá futuros hallazgos en una lista de deseos dedicada y exponé tu catálogo a través de autenticación integrada para navegación privada o para compartir en modo solo lectura.

¿Por qué ejecutar DVinyl en Hostinger?

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Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

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Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

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Gad Iradufasha
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Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.

Maxim Shishkin
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Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀

Noel
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¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.

Omkar
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Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.

Sylvain
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Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.

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El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.

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La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.

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