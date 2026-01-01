Implementá DVinyl con instalación en un clic.
Gestor de colecciones autoalojado que cataloga y valora vinilos, CDs, libros, películas y videojuegos en una sola biblioteca.
Elegí un plan VPS para DVinyl
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con DVinyl
DVinyl es un gestor de colecciones de código abierto creado para entusiastas de los medios físicos que buscan un hogar único y personalizable para sus vinilos, CDs, casetes, libros, cómics, Blu-rays, DVDs y videojuegos. Obtiene metadatos completos y carátulas de Discogs, Hardcover, TMDB e IGDB, luego estima el valor de mercado de los lanzamientos musicales para que los coleccionistas puedan saber cuánto valen realmente sus estanterías.
Alojar DVinyl en tu propio VPS mantiene el inventario completo de tu colección, las etiquetas de ubicación y los datos de tu lista de deseos bajo tu control, en lugar de estar bloqueados en una aplicación de terceros o una hoja de cálculo. La base de datos MongoDB incluida garantiza que tu catálogo persista a través de las actualizaciones, y un sistema de autenticación privado te permite navegar solo o compartir una vista de solo lectura con amigos.
Funciones principales de DVinyl
Biblioteca multiformato
Catalogá vinilos, CDs, casetes, libros, cómics, Blu-rays, DVDs y videojuegos, todo junto en una colección unificada, en vez de tener que andar con apps separadas.
Discogs valuación de mercado
Obtené estimaciones de mercado en tiempo real (bajas, medias y altas) de Discogs para que siempre sepas cuánto vale tu colección de música en el mercado secundario.
Importación de Discogs con un clic
Importá una colección completa de Discogs ya existente con un solo clic o agregá nuevos ítems por ID de lanzamiento sin tener que volver a escribir los datos del artista, sello o pista.
Panel de control personalizable
Armá tu vista de inicio con widgets de estadísticas modulares, atajos de navegación configurables y temas visuales por categoría que se adaptan a tu forma de navegar.
Seguimiento de ubicación física
Etiquetá dónde está cada artículo en tus estantes, en depósito o prestado, así podés encontrar un registro o libro específico sin tener que revisar toda la colección.
Lista de deseos y compartir
Registrá futuros hallazgos en una lista de deseos dedicada y exponé tu catálogo a través de autenticación integrada para navegación privada o para compartir en modo solo lectura.
¿Por qué ejecutar DVinyl en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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