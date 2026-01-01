Implementá evcc con instalación en un clic.
Controlador de carga de vehículos eléctricos con capacidad solar y gestor de energía del hogar para cientos de wallboxes, inversores y vehículos.
Elegí un plan VPS para evcc
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con evcc
evcc es un controlador de carga de vehículos eléctricos (VE) de código abierto y un sistema de gestión de energía para el hogar que prioriza la carga de tu vehículo eléctrico con energía solar de producción propia en lugar de electricidad de la red. Se conecta a cientos de wallboxes, inversores solares, sistemas de almacenamiento de baterías, medidores inteligentes y APIs de vehículos para coordinar la carga basándose en el excedente fotovoltaico en tiempo real, tarifas eléctricas dinámicas y el estado de carga de la batería.
Alojar evcc en tu propio VPS mantiene las credenciales del dispositivo, el historial de carga y la lógica de automatización completamente bajo tu control, elimina cualquier dependencia de los servicios en la nube de proveedores y asegura que tus estrategias de carga sigan funcionando de forma fiable siempre que el sol esté brillando.
Funciones principales de evcc
Carga con excedente solar
Carga tu vehículo eléctrico con el exceso de energía fotovoltaica en tiempo real, maximizando el autoconsumo y minimizando las importaciones de la red.
Soporte para tarifas dinámicas
Programa la carga durante las horas más baratas de tarifas dinámicas de electricidad como Tibber, aWATTar y Octopus.
Cientos de dispositivos
Se integra con cargadores, medidores, inversores y vehículos de ABB, KEBA, go-e, Tesla, Fronius, SMA, SolarEdge, Huawei y muchos más.
Configuración basada en navegador
Configure wallboxes, vehículos, medidores y puntos de carga a través de una interfaz web guiada sin editar archivos YAML a mano.
Preparado para batería doméstica
Coordina la carga del VE con el estado de carga de la batería de tu casa para que la batería de tu casa no se agote al alimentar el auto.
APIs REST y MQTT
Expone una API REST y MQTT completa para Home Assistant, openHAB, Node-RED y automatizaciones personalizadas.
¿Por qué ejecutar evcc en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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