evcc es un controlador de carga de vehículos eléctricos (VE) de código abierto y un sistema de gestión de energía para el hogar que prioriza la carga de tu vehículo eléctrico con energía solar de producción propia en lugar de electricidad de la red. Se conecta a cientos de wallboxes, inversores solares, sistemas de almacenamiento de baterías, medidores inteligentes y APIs de vehículos para coordinar la carga basándose en el excedente fotovoltaico en tiempo real, tarifas eléctricas dinámicas y el estado de carga de la batería.

Alojar evcc en tu propio VPS mantiene las credenciales del dispositivo, el historial de carga y la lógica de automatización completamente bajo tu control, elimina cualquier dependencia de los servicios en la nube de proveedores y asegura que tus estrategias de carga sigan funcionando de forma fiable siempre que el sol esté brillando.