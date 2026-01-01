Hasta un 69% de descuento en Kanboard

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Free, open-source Kanban project management with customizable boards, swimlanes, and built-in time tracking.

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Todos los planes incluyen todo lo que necesitÃ¡s y mÃ¡s

Docker manager
Acceso rÃ¡pido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pÃºblica
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 aÃ±o
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Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

PodÃ©s pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em atÃ© 12x

Lo que podÃ©s crear con Kanboard

Kanboard is a focused, open-source Kanban project management tool that keeps workflow visualization simple and effective. Teams get customizable boards with swimlanes, work-in-progress limits, task management with subtasks and attachments, time tracking, and built-in analytics â€” all in a clean interface without unnecessary complexity.

Self-hosting Kanboard on your own VPS means project data, client information, and internal roadmaps stay entirely under your control. There are no per-seat fees, no storage limits, and no vendor lock-in â€” just a reliable, extensible tool that scales with your team through plugins, webhooks, and a full REST API.

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Lo que podÃ©s crear con {name}

Funciones principales de Kanboard

Visual Kanban Boards

Customizable columns, swimlanes, and work-in-progress limits give teams clear visibility of workflow bottlenecks and capacity.

Task Management

Manage tasks with subtasks, file attachments, comments, custom fields, time estimates, and automatic recurrence rules.

Built-In Analytics

Cumulative flow diagrams, burn charts, and lead time reports provide data-driven insight into team throughput and process efficiency.

Flexible Authentication

Support LDAP, OAuth, SAML, and two-factor authentication so Kanboard integrates with your existing identity management infrastructure.

Automation & API

Trigger actions automatically based on board events, connect via webhooks, or build custom integrations using the comprehensive REST API.

Â¿Por quÃ© ejecutar Kanboard en Hostinger?

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Tu aplicaciÃ³n lista para usar al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciÃ³n manual ni pasos complejos.

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Seguridad confiable

ProtegÃ© tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

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Docker manager integrado

EjecutÃ¡ y gestionÃ¡ mÃºltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualizaciÃ³n y monitoreo simplificado para tus proyectos.

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UbicaciÃ³n de servidor recomendada:

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ElegÃ­ la ubicaciÃ³n de servidor mÃ¡s cercana a tu audiencia y optimizÃ¡ la velocidad de carga. Tenemos data centers en AmÃ©rica del Norte, Europa, Asia y SudamÃ©rica.
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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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Estoy sÃºper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesitÃ© ayuda, el soporte tÃ©cnico fue rÃ¡pido, claro y muy Ãºtil.

Maxim Shishkin
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Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. Â¡Sigan asÃ­! ðŸš€

Noel
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Â¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.

Omkar
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ContactÃ© al soporte de Hostinger despuÃ©s de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedÃ© mÃ¡s que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increÃ­blemente pacientes y detallistas.

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Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciÃ³n de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.

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El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rÃ¡pido y estable. Nunca se cae, nunca falla.

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La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contratÃ© con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.

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