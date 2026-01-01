Implementá Typesense en un solo clic.
Motor de búsqueda de código abierto rápido, con tolerancia a errores tipográficos, facetado y resultados instantáneos como alternativa a Elasticsearch y Algolia.
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Lo que podés crear con Typesense
Typesense es un motor de búsqueda moderno, pensado para desarrolladores, diseñado para ser rápido y simple. Ofrece resultados de búsqueda en submilisegundos con tolerancia a errores tipográficos incorporada, clasificación inteligente, filtrado facetado y búsqueda geográfica, sin la complejidad operativa de Elasticsearch.
Alojar Typesense en un VPS te brinda un backend de búsqueda dedicado sin tarifas por consulta y control total sobre la indexación, el diseño del esquema y la configuración de clasificación. Está diseñado como una alternativa rentable a Algolia para desarrolladores que buscan capacidades de búsqueda potentes y de nivel de producción sin pagar precios de SaaS a gran escala.
Funciones principales de Typesense
Búsqueda tolerante a errores de tipeo
Corrige automáticamente los errores de ortografía en las consultas de búsqueda para que los usuarios siempre encuentren resultados, incluso con una entrada imperfecta.
Resultados instantáneos
La indexación en memoria ofrece respuestas a consultas en sub-milisegundos para una experiencia de búsqueda ágil y reactiva.
Filtrado por facetas
Permití a los usuarios refinar los resultados por categoría, rango de precios, calificación o cualquier campo personalizado con soporte de facetas incorporado.
Búsqueda geográfica
Buscá y filtrá registros por proximidad geográfica usando campos de latitud y longitud con consultas de radio.
API simple
Una API REST limpia y bibliotecas cliente oficiales para JavaScript, Python, Ruby, Go y PHP facilitan la integración.
¿Por qué ejecutar Typesense en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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