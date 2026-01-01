Hemmelig es una aplicación autoalojada para compartir información sensible a través de enlaces cifrados y autodestructivos. Las contraseñas, claves de API y notas privadas se cifran del lado del cliente antes de que salgan del navegador, por lo que el servidor solo almacena texto cifrado que no puede descifrar. Cada secreto puede protegerse con una frase de contraseña, restringirse por IP, configurarse para expirar después de un tiempo elegido o limitarse a un número máximo de visualizaciones.

Ejecutar Hemmelig en tu propio VPS mantiene cada credencial compartida fuera de la infraestructura de terceros. Vos controlás las reglas de retención, los registros de acceso y el límite de cifrado, lo que lo hace ideal para equipos que transfieren credenciales, datos de clientes o cualquier carga útil demasiado sensible para dejar en el correo electrónico o el historial de chat.