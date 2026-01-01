Implementá Hemmelig con instalación de un clic.
Compartí secretos encriptados y autodestructivos a través de enlaces de un solo uso que desaparecen después de la primera lectura.
Elegí un plan VPS para Hemmelig
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Hemmelig
Hemmelig es una aplicación autoalojada para compartir información sensible a través de enlaces cifrados y autodestructivos. Las contraseñas, claves de API y notas privadas se cifran del lado del cliente antes de que salgan del navegador, por lo que el servidor solo almacena texto cifrado que no puede descifrar. Cada secreto puede protegerse con una frase de contraseña, restringirse por IP, configurarse para expirar después de un tiempo elegido o limitarse a un número máximo de visualizaciones.
Ejecutar Hemmelig en tu propio VPS mantiene cada credencial compartida fuera de la infraestructura de terceros. Vos controlás las reglas de retención, los registros de acceso y el límite de cifrado, lo que lo hace ideal para equipos que transfieren credenciales, datos de clientes o cualquier carga útil demasiado sensible para dejar en el correo electrónico o el historial de chat.
Funciones principales de Hemmelig
Cifrado del lado del cliente
Los secretos se cifran en el navegador con AES-256-GCM antes de la carga, por lo que el servidor nunca ve el texto plano.
Enlaces únicos
Cada enlace se autodestruye después de un número de vistas configurable o un período de caducidad, sin dejar rastro.
Protección de contraseña e IP
Bloqueá secretos con una contraseña opcional o restringí el acceso a rangos de IP específicos para una capa extra de seguridad.
Cargas de archivos encriptados
Adjuntá archivos a un secreto con el mismo cifrado de extremo a extremo aplicado a las cargas de texto, listos para usuarios autenticados.
Compartir código QR
Generá códigos QR para cualquier enlace secreto para que los destinatarios puedan abrirlo en un teléfono sin copiar URLs largas.
No necesitás una cuenta
Cualquiera puede crear y abrir un secreto sin registrarse, mientras que las cuentas opcionales desbloquean archivos e historial.
¿Por qué ejecutar Hemmelig en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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