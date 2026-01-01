PgHero es un panel de rendimiento de código abierto diseñado específicamente para PostgreSQL. Muestra consultas lentas, índices no utilizados, tablas infladas, índices duplicados, restricciones inválidas y recuentos de conexiones en una interfaz web limpia, sin necesidad de experiencia en bases de datos para interpretar lo que muestra. Cada métrica es específica de PostgreSQL, por lo que el panel va directo a la información relevante para la optimización y la resolución de problemas.

Alojar PgHero por tu cuenta significa que tus credenciales de base de datos y patrones de consulta nunca abandonan tu infraestructura. Conéctalo a cualquier instancia de PostgreSQL —un contenedor en el mismo VPS, una base de datos gestionada remota o múltiples bases de datos a la vez— y obtené un panel de monitoreo persistente accesible a través de tu navegador.