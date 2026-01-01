Implementá PgHero en un clic.
Panel de rendimiento de PostgreSQL de código abierto para monitorear consultas, índices y la salud de la base de datos en tiempo real.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con PgHero
PgHero es un panel de rendimiento de código abierto diseñado específicamente para PostgreSQL. Muestra consultas lentas, índices no utilizados, tablas infladas, índices duplicados, restricciones inválidas y recuentos de conexiones en una interfaz web limpia, sin necesidad de experiencia en bases de datos para interpretar lo que muestra. Cada métrica es específica de PostgreSQL, por lo que el panel va directo a la información relevante para la optimización y la resolución de problemas.
Alojar PgHero por tu cuenta significa que tus credenciales de base de datos y patrones de consulta nunca abandonan tu infraestructura. Conéctalo a cualquier instancia de PostgreSQL —un contenedor en el mismo VPS, una base de datos gestionada remota o múltiples bases de datos a la vez— y obtené un panel de monitoreo persistente accesible a través de tu navegador.
Funciones principales de PgHero
Detección de consultas lentas
PgHero clasifica las consultas por tiempo de ejecución total y promedio para que puedas identificar inmediatamente qué consultas están degradando el rendimiento de la aplicación.
Análisis de índice
Identifica índices no utilizados, duplicados y faltantes para que puedas limpiar el exceso de índices y agregar los que realmente acelerarán tu carga de trabajo.
Seguimiento de espacio y sobrecarga
Muestra los tamaños de tablas e índices con el recuento de tuplas muertas, para que sepas cuándo es necesario un VACUUM o REINDEX antes de que el espacio se convierta en un problema.
Monitoreo de conexión
Monitorea las conexiones activas por usuario, base de datos y estado para que puedas detectar fugas de conexión y el agotamiento del pool antes de que causen interrupciones.
Estadísticas históricas de consultas
Captura estadísticas de consultas a lo largo del tiempo y las muestra con un deslizador de rango de tiempo, facilitando la correlación de regresiones de rendimiento con despliegues o cambios de carga.
¿Por qué ejecutar PgHero en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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