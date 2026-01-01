Para es un framework de backend escalable y de código abierto que maneja la persistencia de objetos, la búsqueda de texto completo, el almacenamiento en caché y la autenticación para que los desarrolladores puedan concentrarse en construir su aplicación en lugar de su infraestructura. Expone todo a través de una API REST JSON limpia, asegurada con tokens JWT o AWS Signature V4, lista para servir a cualquier frontend, aplicación móvil o servicio.

La configuración predeterminada se ejecuta de forma completamente autónoma con una base de datos H2 incrustada y un motor de búsqueda Lucene — no se requiere una base de datos externa. El autoalojamiento en tu VPS te brinda una API de backend privada sin tarifas por solicitud, control total de los datos y soporte para plugins que permiten intercambiar PostgreSQL, MySQL, MongoDB o Elasticsearch a medida que tus necesidades crecen.