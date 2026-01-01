Implementá Para con instalación de un clic.
Framework de backend de código abierto que proporciona una API REST JSON para la persistencia de objetos, búsqueda de texto completo y multi-tenencia.
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Lo que podés crear con Para
Para es un framework de backend escalable y de código abierto que maneja la persistencia de objetos, la búsqueda de texto completo, el almacenamiento en caché y la autenticación para que los desarrolladores puedan concentrarse en construir su aplicación en lugar de su infraestructura. Expone todo a través de una API REST JSON limpia, asegurada con tokens JWT o AWS Signature V4, lista para servir a cualquier frontend, aplicación móvil o servicio.
La configuración predeterminada se ejecuta de forma completamente autónoma con una base de datos H2 incrustada y un motor de búsqueda Lucene — no se requiere una base de datos externa. El autoalojamiento en tu VPS te brinda una API de backend privada sin tarifas por solicitud, control total de los datos y soporte para plugins que permiten intercambiar PostgreSQL, MySQL, MongoDB o Elasticsearch a medida que tus necesidades crecen.
Funciones principales de Para
Persistencia de Objeto JSON
Almacene, recupere y consulte cualquier objeto a través de una REST API limpia, respaldada por una capa de base de datos conectable compatible con H2, PostgreSQL, MySQL y MongoDB.
Búsqueda integrada
La búsqueda de texto completo con tecnología Lucene funciona de forma predeterminada sin configuración adicional, lo que permite una búsqueda instantánea en todos los objetos almacenados.
Arquitectura multitenencia
Aislar datos por aplicación con multi-tenancy incorporado — cada aplicación obtiene su propia tabla, índice de búsqueda y espacio de nombres de caché.
Autenticación JWT
Autenticar solicitudes de API con tokens JWT o AWS Signature V4, con gestión de usuarios integrada y soporte para inicio de sesión social.
Ecosistema de plugins
Reemplazá los backends predeterminados de H2 y Lucene por PostgreSQL, Elasticsearch, MongoDB o Hazelcast usando plugins oficiales a medida que tus necesidades crecen.
¿Por qué ejecutar Para en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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