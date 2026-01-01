Implementá Shaarli con instalación de un clic.
Servicio de marcadores personal, minimalista y súper rápido que guarda todo en una única base de datos de archivo plano — no requiere SQL.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Shaarli
Shaarli es un servicio de marcadores personal y minimalista, diseñado como un reemplazo autoalojado del original del.icio.us. Almacena cada marcador en un único archivo PHP plano —sin servidor de base de datos, sin migraciones, sin actualizaciones de esquema— y muestra un feed limpio, cronológico inverso, de enlaces, notas y actualizaciones estilo microblog que podés mantener públicos, privados o mezclados por elemento.
Alojar Shaarli en tu propio VPS te brinda un archivo de enlaces privado bajo tu propio dominio, un feed RSS/Atom de tus compartidos, un sistema de notas compatible con Markdown y un bookmarklet más una API móvil que convierten cualquier navegador o aplicación en un objetivo de guardado con un solo clic. Todo el stack es un único contenedor PHP respaldado por un archivo JSON —las copias de seguridad son una copia de un solo archivo.
Funciones principales de Shaarli
Almacenamiento de archivos planos
Los marcadores residen en un único almacén de datos PHP sin necesidad de instalar, ajustar o hacer copias de seguridad de un servidor de base de datos; copiá el archivo y ya tenés tu archivo.
Flujo cronológico inverso
Cada marcador, nota o publicación de microblog llega a una línea de tiempo ordenada con etiquetas, búsqueda de texto completo y controles de privacidad por enlace.
Fuentes RSS y Atom
Los feeds RSS y Atom integrados convierten tu Shaarli en un blog público de enlaces o una fuente privada para lectores de feeds — funciona con cualquier aplicación lectora.
Bookmarklet y API REST
Guardá enlaces desde cualquier navegador con el bookmarklet incluido, o enviá desde aplicaciones móviles y de escritorio usando la API REST tipada.
Notas de Markdown
Escribí notas más largas y publicaciones de microblog en Markdown junto con marcadores, con visibilidad pública opcional para compartir.
Huella liviana
Un solo contenedor PHP sin servidor de base de datos funciona cómodamente en los planes VPS más pequeños sin competir con otras aplicaciones por los recursos.
¿Por qué ejecutar Shaarli en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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