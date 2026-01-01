Implementá Imaginary con instalación de un clic.
Microservicio HTTP rápido y escalable para procesamiento de imágenes de alto rendimiento, potenciado por libvips.
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Lo que podés crear con Imaginary
Imaginary es un microservicio HTTP de código abierto escrito en Go que realiza operaciones de procesamiento de imágenes de alto rendimiento, como redimensionar, recortar, rotar, aplicar marcas de agua, convertir formatos y recorte inteligente. Respaldado por libvips, procesa imágenes varias veces más rápido que ImageMagick o GraphicsMagick, utilizando mucha menos memoria.
Alojar Imaginary en tu propio VPS te brinda un servicio privado de procesamiento de imágenes de baja latencia para tus propios sitios web, aplicaciones móviles y pipelines, sin tarifas por solicitud y sin exposición de datos a terceros. Está listo para integrarse a través de una API HTTP simple y es compatible con la autorización por clave API, la firma de URL, la limitación de velocidad (throttling) y CORS para una exposición pública segura.
Funciones principales de Imaginary
Rendimiento de libvips
Procese imágenes JPEG, PNG, WEBP, HEIF y TIFF hasta 8 veces más rápido que ImageMagick con un bajo consumo de memoria.
Operaciones de imagen avanzadas
Redimensionar, recortar, recorte inteligente, rotar, hacer zoom, marca de agua, desenfocar y convertir formatos a través de un único endpoint HTTP por operación.
Transformaciones de pipeline
Encadená múltiples transformaciones de imagen independientes en una sola solicitud HTTP para renderizar derivados sin viajes de ida y vuelta adicionales.
Clave de API y firma de URL
Proteja el servicio con autorización de clave API y firmas HMAC de URL para prevenir el abuso cuando se expone a clientes públicos.
Limitación de concurrencia
El limitador HTTP incorporado restringe las solicitudes concurrentes por segundo para mantener el servicio responsivo bajo tráfico intenso.
Fuentes URL remotas
Obtené y procesá imágenes directamente desde fuentes HTTP remotas o un directorio local montado usando parámetros de consulta.
¿Por qué ejecutar Imaginary en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
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