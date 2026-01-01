Implementá FileGator en un clic.
Gestor de archivos multiusuario autoalojado con permisos basados en roles, soporte de archivos y vista previa de medios — no requiere base de datos.
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Lo que podés crear con FileGator
FileGator es un gestor de archivos de código abierto y autoalojado que proporciona una interfaz web limpia para subir, descargar, organizar y compartir archivos en tu servidor. Construido sobre una arquitectura de archivos planos sin dependencia de base de datos, funciona como un único servicio ligero con cuentas de usuario y permisos almacenados en un simple archivo JSON. El acceso basado en roles te permite crear cuentas de administrador, usuario e invitado, cada una con permisos configurables para leer, escribir, subir, descargar, renombrar, eliminar y archivar archivos.
Alojar FileGator en tu VPS mantiene todos los archivos en una infraestructura que vos controlás, sin cuotas de almacenamiento, sin tarifas de suscripción y sin acceso de terceros a tus datos. Funciona con recursos mínimos, lo que facilita su deploy junto a otros servicios sin dedicar un servidor completo a la gestión de archivos.
Funciones principales de FileGator
Permisos multiusuario
Creá cuentas de administrador, usuario e invitado con permisos independientes por operación — controlando quién puede leer, subir, descargar, renombrar, eliminar y archivar archivos por separado.
No se necesita base de datos
Todas las cuentas de usuario y la configuración se almacenan en archivos JSON planos, eliminando el requisito de base de datos y manteniendo la implementación simple y portátil.
Gestión de archivos
Creá y extraé archivos ZIP a través del navegador sin SSH ni herramientas de línea de comandos, lo que facilita las transferencias masivas de archivos y las copias de seguridad.
Enlaces públicos para compartir
Generar enlaces de descarga públicos para archivos o carpetas para que destinatarios externos puedan acceder a contenido específico sin necesidad de tener una cuenta en el servidor.
Vista previa de multimedia
Previsualizá imágenes, videos, audios y archivos de texto directamente en el navegador — no es necesario descargar para confirmar que es el archivo correcto antes de compartir.
¿Por qué ejecutar FileGator en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
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