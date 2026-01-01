Implementá PicoClaw con instalación de un clic.
Asistente de IA ultraligero escrito en Go con soporte nativo de MCP y más de 30 integraciones de proveedores de LLM.
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Lo que podés crear con PicoClaw
PicoClaw es un asistente de IA independiente de código abierto, iniciado por Sipeed y escrito completamente en Go desde cero. El proyecto fue reconstruido a través de un proceso de autoarranque (self-bootstrapping) —el propio Agente de IA impulsó la migración de la arquitectura y la optimización del código— produciendo un único binario estático que arranca en menos de un segundo y se ejecuta en un solo núcleo de CPU.
Diseñado para ser diminuto, rápido y desplegable en cualquier lugar, PicoClaw ejecuta las mismas cargas de trabajo que frameworks de agentes mucho más pesados, consumiendo alrededor de 10 MB de RAM. Alojar el lanzador en un VPS te brinda una consola basada en navegador, configuración persistente y una puerta de enlace de larga duración que conecta tu LLM elegido a Telegram, Discord, Matrix, WeChat y cualquier servidor MCP al que lo apuntes.
Funciones principales de PicoClaw
Huella ultra baja
El uso de memoria principal por debajo de 10MB y los tiempos de arranque en menos de un segundo significan que un solo VPS puede alojar PicoClaw junto con el resto de tu stack sin una sobrecarga medible.
Lanzador de consola web
El lanzador basado en navegador en el puerto 18800 te guía a través de la configuración de proveedor, canal y pasarela sin editar archivos JSON a mano.
Soporte nativo de MCP
La integración de primera clase del Protocolo de Contexto del Modelo te permite conectar cualquier servidor MCP para extender las capacidades del agente sin escribir plugins personalizados.
Más de 30 proveedores de LLM
Usá OpenAI, Anthropic, Gemini, OpenRouter, AWS Bedrock, Azure, Kimi, Minimax y más a través de una única configuración de model_list.
Pasarela multicanal
Una pasarela de larga duración expone tu agente a través de Telegram, Discord, Matrix, IRC, WeChat y WeCom desde un único despliegue.
Enrutamiento inteligente de modelos
El enrutamiento basado en reglas envía consultas simples a modelos livianos y las complejas a modelos insignia, reduciendo el gasto de API sin afectar la calidad.
¿Por qué ejecutar PicoClaw en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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