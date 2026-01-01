PicoClaw es un asistente de IA independiente de código abierto, iniciado por Sipeed y escrito completamente en Go desde cero. El proyecto fue reconstruido a través de un proceso de autoarranque (self-bootstrapping) —el propio Agente de IA impulsó la migración de la arquitectura y la optimización del código— produciendo un único binario estático que arranca en menos de un segundo y se ejecuta en un solo núcleo de CPU.

Diseñado para ser diminuto, rápido y desplegable en cualquier lugar, PicoClaw ejecuta las mismas cargas de trabajo que frameworks de agentes mucho más pesados, consumiendo alrededor de 10 MB de RAM. Alojar el lanzador en un VPS te brinda una consola basada en navegador, configuración persistente y una puerta de enlace de larga duración que conecta tu LLM elegido a Telegram, Discord, Matrix, WeChat y cualquier servidor MCP al que lo apuntes.