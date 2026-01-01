Implementá Movary con instalación en un clic.
Rastreador de historial de películas vistas autohospedado con scrobbling de Plex, Jellyfin, Emby y Trakt, y estadísticas completas.
Elegí un plan VPS para Movary
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Movary
Movary es una aplicación web gratuita y de código abierto, diseñada específicamente para entusiastas del cine que quieren tener el control total de su historial de visualización. Obtiene metadatos de The Movie Database e IMDb, registra cada reproducción con marcas de tiempo y calificaciones, y muestra estadísticas detalladas sobre los actores, directores, géneros, idiomas y décadas que definen tu gusto.
Alojar Movary en un VPS mantiene tu historial de visualización privado y portátil, con importaciones desde Trakt, Letterboxd y Netflix, además de scrobbling automático desde Plex, Jellyfin, Emby y Kodi. A diferencia de los rastreadores comerciales, no hay segmentación de anuncios, no hay precios por usuario, y tus datos de visualización nunca salen de tu servidor.
Funciones principales de Movary
Scrobbling de Plex y Jellyfin
Registrá automáticamente cada película vista en Plex, Jellyfin, Emby o Kodi sin marcar reproducciones manualmente.
Estadísticas detalladas de visualización
Mirá tus principales actores, directores, géneros, idiomas y décadas con gráficos que visualizan cómo tu gusto evoluciona con el tiempo.
Importación de Trakt y Letterboxd
Importá tu historial de reproducciones existente de Trakt, Letterboxd o Netflix desde el primer día en lugar de empezar de cero.
Calificaciones y notas personales
Calificá cada película con puntajes y notas personales para reconstruir el panorama de las películas que ya viste.
App web instalable
Instalá Movary como una app web progresiva en celulares y computadoras de escritorio para una experiencia nativa sin necesidad de una tienda de aplicaciones.
Soporte multiusuario
Compartí un servidor con amigos o familiares mientras mantenés cada perfil, con su propia lista de seguimiento, calificaciones y estadísticas, completamente aislado.
¿Por qué ejecutar Movary en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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