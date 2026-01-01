Movary es una aplicación web gratuita y de código abierto, diseñada específicamente para entusiastas del cine que quieren tener el control total de su historial de visualización. Obtiene metadatos de The Movie Database e IMDb, registra cada reproducción con marcas de tiempo y calificaciones, y muestra estadísticas detalladas sobre los actores, directores, géneros, idiomas y décadas que definen tu gusto.

Alojar Movary en un VPS mantiene tu historial de visualización privado y portátil, con importaciones desde Trakt, Letterboxd y Netflix, además de scrobbling automático desde Plex, Jellyfin, Emby y Kodi. A diferencia de los rastreadores comerciales, no hay segmentación de anuncios, no hay precios por usuario, y tus datos de visualización nunca salen de tu servidor.