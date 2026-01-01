Implementar Cassandra Reaper con instalación en un clic.
Planificador de reparación centralizado e interfaz de usuario web para mantener los clústeres de Apache Cassandra saludables y consistentes.
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Lo que podés crear con Cassandra Reaper
Cassandra Reaper es la herramienta de código abierto de facto para orquestar reparaciones de Apache Cassandra en clústeres de un solo centro de datos y de múltiples sitios. Originalmente creado en Spotify y mantenido por The Last Pickle, Reaper segmenta las reparaciones grandes en unidades manejables, las ejecuta de forma oportunista entre nodos y se reanuda de forma segura después de fallas, reemplazando los frágiles scripts de nodetool impulsados por cron con un flujo de trabajo con estado y observable.
Alojar Reaper en tu propio VPS les da a los operadores un plano de control dedicado con una interfaz de usuario web (UI), una API REST y un punto final de métricas. Esta implementación incluye un nodo de Apache Cassandra para que puedas conectar, programar y ejecutar reparaciones de inmediato, luego registrar clústeres de producción adicionales a través de JMX según sea necesario.
Funciones principales de Cassandra Reaper
Reparaciones segmentadas
Dividir las reparaciones en pequeños rangos y ejecutarlas de forma oportunista entre los nodos para evitar sobrecargar el clúster.
Programación de reparaciones
Programar reparaciones recurrentes por keyspace con intensidad, paralelismo y cantidad de segmentos configurables.
Control multiclúster
Registrá y gestioná reparaciones para múltiples clústeres de Cassandra desde una única interfaz web y API REST.
Pausar y reanudar
Las ejecuciones de reparación con estado pueden pausarse, reanudarse y recuperarse después de reinicios sin perder el progreso.
Métricas y observabilidad
Las métricas integradas de Dropwizard exponen el progreso de reparación, el estado de los segmentos y la salud del clúster JMX para monitoreo.
¿Por qué ejecutar Cassandra Reaper en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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