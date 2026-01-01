Hasta un 70% de descuento en Cassandra Reaper

Implementar Cassandra Reaper con instalación en un clic.

Planificador de reparación centralizado e interfaz de usuario web para mantener los clústeres de Apache Cassandra saludables y consistentes.

Lanzá tu aplicación al instante
Backups automáticos semanales gratis
VPS gestionado por IA
ARS 11.699 /mes
Elegir plan
Tenés 30 días de garantía de devolución
Implementar Cassandra Reaper con instalación en un clic.

Elegí un plan VPS para Cassandra Reaper

66% off
KVM 1
ARS 34.199
ARS 11.699 /mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 23.299/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
60% off
KVM 2
ARS 42.299
ARS 17.099 /mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 30.299/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
2 núcleos de CPU
8 GB de RAM
100 GB en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
70% off
KVM 4
ARS 76.399
ARS 23.299 /mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 58.199/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
4 núcleos de CPU
16 GB de RAM
200 GB en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
67% off
KVM 8
ARS 139.599
ARS 46.599 /mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 100.899/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
8 núcleos de CPU
32 GB de RAM
400 GB en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
66% off
KVM 1
ARS 34.199
ARS 11.699 /mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 23.299/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
60% off
KVM 2
ARS 42.299
ARS 17.099 /mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 30.299/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
2 núcleos de CPU
8 GB de RAM
100 GB en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
70% off
KVM 4
ARS 76.399
ARS 23.299 /mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 58.199/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
4 núcleos de CPU
16 GB de RAM
200 GB en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
67% off
KVM 8
ARS 139.599
ARS 46.599 /mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 100.899/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
8 núcleos de CPU
32 GB de RAM
400 GB en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

Docker manager
Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Docker manager
Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con Cassandra Reaper

Cassandra Reaper es la herramienta de código abierto de facto para orquestar reparaciones de Apache Cassandra en clústeres de un solo centro de datos y de múltiples sitios. Originalmente creado en Spotify y mantenido por The Last Pickle, Reaper segmenta las reparaciones grandes en unidades manejables, las ejecuta de forma oportunista entre nodos y se reanuda de forma segura después de fallas, reemplazando los frágiles scripts de nodetool impulsados por cron con un flujo de trabajo con estado y observable.

Alojar Reaper en tu propio VPS les da a los operadores un plano de control dedicado con una interfaz de usuario web (UI), una API REST y un punto final de métricas. Esta implementación incluye un nodo de Apache Cassandra para que puedas conectar, programar y ejecutar reparaciones de inmediato, luego registrar clústeres de producción adicionales a través de JMX según sea necesario.

Empezar
Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Cassandra Reaper

Reparaciones segmentadas

Dividir las reparaciones en pequeños rangos y ejecutarlas de forma oportunista entre los nodos para evitar sobrecargar el clúster.

Programación de reparaciones

Programar reparaciones recurrentes por keyspace con intensidad, paralelismo y cantidad de segmentos configurables.

Control multiclúster

Registrá y gestioná reparaciones para múltiples clústeres de Cassandra desde una única interfaz web y API REST.

Pausar y reanudar

Las ejecuciones de reparación con estado pueden pausarse, reanudarse y recuperarse después de reinicios sin perder el progreso.

Métricas y observabilidad

Las métricas integradas de Dropwizard exponen el progreso de reparación, el estado de los segmentos y la salud del clúster JMX para monitoreo.

¿Por qué ejecutar Cassandra Reaper en Hostinger?

Publicación en 1 clic

Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.

Publicación en 1 clic

Seguridad confiable

Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

Seguridad confiable

Docker manager integrado

Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

Docker manager integrado

Publicación en 1 clic

Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.

Publicación en 1 clic

Seguridad confiable

Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

Seguridad confiable

Docker manager integrado

Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

Docker manager integrado

Ubicación de servidor recomendada:

Verificando...

Lanzamiento local, crecimiento global

Elegí la ubicación de servidor más cercana a tu audiencia y optimizá la velocidad de carga. Tenemos data centers en América del Norte, Europa, Asia y Sudamérica.
Empezar
Lanzamiento local, crecimiento global

El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀

Noel
Noel

¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.

Omkar
Omkar

Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.

Sylvain
Sylvain

Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
Herriman

El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.

Martin K
Martin K

La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.

30 días de garantía de devolución del dinero

Probalo sin miedo: tenemos 30 días de garantía de devolución. Consultá nuestra política de reembolsos para más información.

Empezar

Explorá más aplicaciones para implementar

Apache Amoro

Apache Amoro

Gestión de Lakehouse para Iceberg y Paimon con un dashboard auto-optimizante

Seleccionar
Apache CouchDB

Apache CouchDB

Base de datos de documentos NoSQL multi-primaria con una API HTTP/JSON y sincronización offline

Seleccionar
Apache Doris

Apache Doris

Base de datos analítica MPP en tiempo real para SQL en subsegundos y almacenamiento de datos unificado

Seleccionar
Ver todas las aplicaciones

Protejemos tu privacidad

Este sitio web usa cookies necesarias para que funcione correctamente y para obtener datos sobre cómo interactuás con él, además de para fines de marketing. Al aceptar, permitís el guardado de cookies en tu dispositivo para segmentación de anuncios, personalización y análisis, según se describe en nuestra Política de cookies.