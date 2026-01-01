Implementá bolt.diy con instalación en un clic.
Asistente de codificación de IA de código abierto que te permite dar indicaciones, ejecutar y desplegar aplicaciones full-stack desde tu navegador.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con bolt.diy
bolt.diy es un fork de código abierto de bolt.new que lleva el desarrollo full-stack asistido por IA a tu propia infraestructura. Combina un editor basado en navegador con un entorno de ejecución integrado, lo que te permite describir lo que quieres construir en lenguaje sencillo y que un LLM genere, ejecute e itere sobre aplicaciones completas — frontend, backend y configuración incluidos.
A diferencia de las herramientas de codificación de IA basadas en la nube, autoalojar bolt.diy significa que tu código, prompts y claves API permanecen en tu VPS. Conectas los proveedores de LLM que ya usas — OpenAI, Anthropic, Groq, Google Gemini, modelos locales de Ollama y más — para que nunca estés atado a un único proveedor o nivel de suscripción.
Funciones principales de bolt.diy
Soporte multiproveedor de LLM
Conectá OpenAI, Anthropic, Groq, Google Gemini, Ollama, OpenRouter, xAI y más de 15 proveedores desde una única interfaz.
Generación de código full-stack
Generar aplicaciones completas con frontend, backend y archivos de configuración funcionales — no solo fragmentos de código.
Ejecución en el navegador
Ejecutá y previsualizá el código generado directamente en el navegador sin salir de la interfaz ni configurar un entorno de desarrollo local.
Traé tus propias claves de API
Usá tus credenciales de proveedor existentes para que pagues solo por lo que usás, sin recargos de plataforma ni niveles de suscripción.
De código abierto y autoalojado
Todos los prompts, el código generado y las credenciales permanecen en tu VPS — no se comparten datos con ninguna plataforma SaaS de terceros.
¿Por qué ejecutar bolt.diy en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
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